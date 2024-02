Gladbeck. Die Handballer des TV Gladbeck müssen am Wochenende im Pokal und in der Meisterschaft ran. Im Cup-Wettbewerb wartet ein Ex-Oberligist.

Das wird ein intensives Wochenende für die Handballer des TV Gladbeck. Gleich zwei Spiele stehen für die Mannschaft von Trainer Tobias Thiel an. Zunächst empfangen die Blau-Weißen am Freitag, 23. Februar, um 20.15 Uhr in der Nordparkhalle im Viertelfinale des Kreispokals den ehemaligen Oberligisten SV Teutonia Riemke. Zwei Tage später stellen sie sich um 17 Uhr bei der SG Suderwich vor, in dieser Partie geht es um Kreisliga-Punkte.