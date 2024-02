Gladbeck. Mit dem VfL Gladbeck stieg er in die 3. Liga auf. Im Sommer wechselt der Rückraummann zur HSG Am Hallo. Das sagt der Spieler, das der VfL-Chef.

Er befindet sich gerade in richtig starker Form. Ungeachtet dessen verlässt Niklas Rolf zur neuen Handball-Saison den VfL Gladbeck. Aus beruflichen Gründen will der in Rüttenscheid lebende 24-jährige Mittelmann sportlich ein wenig kürzertreten. Niklas Rolf betont: „Es waren wunderschöne fünf Jahre beim VfL, der Höhepunkt war natürlich der Aufstieg.“ Spielen wird er künftig für den ambitionieren Essener Verbandsligisten HSG Am Hallo.