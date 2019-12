An Heilig Abend gönnt Thiel dem TV Gladbeck eine Pause

Handballpause? Die fällt dieses Mal zwischen den Jahren beim TV Gladbeck aus. „Wir trainieren durch“, betont Tobias Thiel, der Trainer der Bezirksliga-Herren der Blau-Weißen, und klingt entschlossen.

In der jüngeren Vergangenheit habe die Mannschaft zwischen Weihnachten und Neujahr beziehungsweise bis zur Fortsetzung der Meisterschaftsrunde im Januar wenig bis gar nichts getan. „Deshalb“, ist Tobias Thiel überzeugt, „hatten wir in der Rückrunde häufig konditionelle Probleme. Das werde ich nicht zulassen.“

TV Gladbeck hat bislang sehr offensiv verteidigt

Tobias Thiel, Trainer des TV Gladbeck, möchte mit seiner Mannschaft ein neues Konzept einstudieren. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Tobias Thiel möchte seine Jungs Ende Dezember/Anfang Januar sogar häufiger zum Training bitten als es üblicherweise in der Woche der Fall ist. „Vielleicht absolvieren wir auch mal eine Einheit mit einem Coach aus der Leichtathletikabteilung“, so der Übungsleiter der Blau-Weißen, der zudem diese Zeit nutzen möchte, um am handballerischen Konzept der Mannschaft zu feilen.

Der TV Gladbeck versucht es seit Anfang dieser Saison mit einer extrem offensiven Deckung. Damit konnten die Blau-Weißen bislang so manchen Gegner in der Liga überraschen und auch vor ganz erhebliche Probleme stellen. Dieser Effekt sei inzwischen aber dahin. „Die Gegner“, sagt Thiel, „wissen inzwischen, wie wir verteidigen und spielen.“

TVG-Trainer Tobias Thiel hat sich etwas einfallen lassen

Konsequenz: Er hat sich wieder etwas Neues einfallen lassen. Was, das verrät der umtriebige Trainer der WAZ logischerweise nicht, einstudiert werden soll es in der Zeit bis zum 11. Januar. Dann nämlich steht das nächste Ligaspiel an. Auf den TV Gladbeck wartet zum Wiederauftakt an diesem Samstag eine Partie gegen den auf Tabellenplatz drei notierten FC Erkenschwick in der Nordparkhalle.

Eine Woche vorher, also am 4. Januar, absolvieren die Blau-Weißen bereits das erste Pflichtspiel des Jahres 2020: In der dritten Runde des Kreispokal-Wettbewerbs empfangen sie dann ihren Ligarivalen HSV Herbede, gegen den sie am vergangenen Samstag in einem Vergleich um Punkte einen 23:21-Erfolg feiern konnten.

Für den TV Gladbeck stehen 11:11 Punkte zu Buche

Dank dieses letzten Erfolgs steht der vor der Saison runderneuerte und stark verjüngte TV Gladbeck in der Tabelle gar nicht schlecht da: 11:11 Zähler konnte die Thielsche Rasselbande bisher holen. Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. „Es zeigt“, betont Thiel, „dass der Umbruch funktioniert.“

Dennoch gilt: Um in der erneut überaus ausgeglichen starken Bezirksliga nicht in Abstiegsgefahr zu geraten, müssen die TVer auch im neuen Jahr weiter fleißig punkten.

An Heilig Abend steht für den TV Gladbeck kein Training an

Deshalb fällt dieses Mal bei den Blau-Weißen die Handballpause zwischen den Jahren aus, deshalb werden sie durchtrainieren. An Heilig Abend ist aber doch frei, oder, Tobias Thiel?! Der denkt, ehe er diese abschließende Frage der WAZ lachend beantwortet, erst kurz nach: „Heilig Abend fällt auf einem Dienstag, da ist eigentlich Training.“