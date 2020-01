Adler-Schonzeit ist vorbei – Gladbecker Tests im Überblick

Am Wochenende stehen für die Gladbecker A-Ligisten die ersten Freundschaftsspiele im Kalenderjahr 2020 an.

Während es für Preußen Gladbeck, dem BV Rentfort II und Adler Ellinghorst bereits bei der Gladbecker Hallenstadtmeisterschaft los ging, so durfte FSM bekanntlich nicht teilnehmen und startet am Sonntag um 13 Uhr bei den Sportfreunden Königshardt II in das Fußballjahr 2020.

Für die Adler ist die „Schonzeit“ jetzt vorbei

Die Rentforter Zweitvertretung empfängt ab 12.45 Uhr den EtuS Bismarck, während Adler Ellinghorst bei Eintracht Erle II gastiert. Rentforts Trainer Simon Kokoschka legt in der Vorbereitung vor allem Wert auf das Spielerische. „Da haben wir noch einiges aufzuholen“, sagt Kokoschka.

Für Ellinghorst Trainer Andre Marcussen ist dies ein wichtiger Test, bei den Titelkämpfen in der Halle schonte er seine Stammspieler: „Wir wollten, dass sich niemand für die Vorbereitung und den Ligastart verletzt.“ Auch der vierte Gladbecker A-Ligist testet am Sonntag.

Auch die beiden Bezirksligisten sind wieder am Ball

Nach der enttäuschenden HSM geht es für Daniel Thiele und seine Preußen Gladbeck auf heimischem Geläuf gegen Adler Feldmark.

Die Mannschaft aus der Kreisliga A2 steht im Mittelfeld in eben dieser Liga und wird den Schwarz-Gelben sicherlich alles abverlangen.

Auch die beiden Gladbecker Bezirksligisten sind wieder am Ball: Der BV Rentfort freut sich, dass bei Fortuna Bottrop (So., 14.30 Uhr) drei Rückkehrer wieder dabei sind.

Und für den SV Zweckel gehrt es zum Bezirksligisten Sportfreunde Wanne-Eickel.

Weitere Tests mit Gladbecker Beteiligung am Sonntag:

FSM Gladbeck II - Wacker Gladbeck II (13 Uhr)

Preußen Gladbeck II - FC Glückauf Hüllen (13 Uhr)

Adler Ellinghorst II - VfB Gelsenkirchen III (14.30 Uhr)

STV Hünxe - SV Zweckel II (15 Uhr)