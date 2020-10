Den Sieg gegen den VfB Kirchhellen II widmet Adler Ellinghorst Egon Klink, dem Betreuer, der guten Seele der Mannschaft, da er sich derzeit im Krankenhaus befindet. „Die ganze Mannschaft wünscht gute Besserung“, erklärt Andre Marcussen nach dem Spiel in Kirchhellen, welches der Adler mit 4:2 gewinnen konnte.

Das Spiel begann nach Maß, als Alexander Goronczy in der vierten Minute den Ball aus 18 Metern am Torwart vorbei ins rechte Eck schießen konnte. Für das 2:0 zeichnete sich erneut Goronczy verantwortlich, als er den Kirchhellener Keeper in der 31. Minute überlupfte.

Adler Ellinghorst lässt es nach starkem Start etwas schleifen

„Die ersten 30 Minuten spielen wir richtig gut, brechen danach aber ein“, so der Trainer. Dementsprechend konnte Kirchhellen ausgleichen (37./55.). Der Adler fing sich, spielte wieder Fußball und belohnte sich. „Die Torchancen wurden aber erneut wieder nicht gut genutzt“, so Marcussen.

Im Nachschuss konnte Felix Waschkewitz nach 70 Minuten für die erneute Führung sorgen, ehe Goronczy in der Schlussminute mit seinem dritten Tor den Deckel auf die Partie machte.

„Wir sind mehr als im Soll und mit elf Punkten sehr zufrieden. Jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel gegen Beckhausen“, erklärte Marcussen abschließend.

Adler Ellinghorst schlägt Kirchhellen – so haben sie gespielt

Tore: 0:1 Goronczy (4.), 0:2 Goronczy (31.), 1:2 (37.), 2:2 (56.), 2:3 Waschkewitz (70.), 2:4 Goronczy (90.)

Adler: Strate, D. Goronczy, Gubini, Waschkewitz (89. Bovenkerk), Schulz, Lanouar (46. Radtke/73. Bartsch), Keßen, A. Goronczy, Conzen, Wilhelmi, Peters (62. Beckmann).

