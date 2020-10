Wenn am Sonntag SuS Beckhausen auf Adler Ellinghorst trifft, dann trifft ein vorher als Aufstiegskandidat erwartetes Team auf eine vorher als Abstiegskandidat gesehene Mannschaft. Während sich ersteres bewahrheitet und Beckhausen nach fünf Spielen dreizehn Zähler auf dem Konto hat und Tabellenzweiter ist, steht Adler Ellinghorst mit nur zwei Punkten dahinter auf Rang fünf.

„Natürlich ist unser Ziel der Klassenerhalt, aber wir wollten mit einem guten Saisonstart möglichst viele Punkte holen, damit wir nicht unten hereinrutschen“, erklärt Andre Marcussen und sagt zum Spiel am Sonntag deshalb ganz beruhigt: „Wir stehen nicht in der Pflicht. Beckhausen muss die Punkte holen, um weiter an der Spitze zu stehen. Wir haben keinen Druck, können befreit aufspielen.“

Adler Ellinghorsts Marcussen warnt vor dem Spielertrainer

Auch wolle man den kommenden Gegner ein wenig ärgern. Doch Marcussen weiß, wie gut Beckhausen ist: „Tim Woberschal hat eine spielstarke Mannschaft und wenn er selber aufläuft, ist er auch immer noch für das ein oder andere Tor gut.“

Vor dem Spiel wäre Marcussen auch mit einem Punkt zufrieden. „Sollte das aber nicht klappen, dann wird uns das nicht aus der Bahn werfen“, so der Trainer.

SuS Beckhausen – Adler Ellinghorst

Anstoß: 15 Uhr, Braukämperstraße in Gelsenkirchen

