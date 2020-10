Adler Ellinghorst ist vor Spiel bei Armina Hassel gewarnt

Die Adler aus Ellinghorst, unser Bild zeigt Kapitän Alex Konradi (Mitte), will im Kreispokal die dritte Runde erreichen. Die Gladbecker müssen bei Arminia Hassel antreten.

Gladbeck. Im Kreispokal-Wettbewerb haben schon einige Außenseiter stark aufgetrumpft. Adler Ellinghorst ist daher vor dem Spiel bei Arminia Hassel gewarnt.

In der zweiten Runde des Kreispokal-Wettbewerbs gastiert A-Ligist Adler Ellinghorst bei Arminia Hassel. Die Gelsenkirchener sind in der Kreisliga B zu Hause. Doch obwohl die beiden Mannschaften in verschiedenen Klassen spielen, möchte Adler-Trainer Andre Marcussen die Favoritenrolle nicht unbedingt annehmen.

„Für mich wird das keine klare Angelegenheit, aber es ist klar, dass wir in die nächste Runde einziehen wollen“, so der Übungsleiter. Marcussen sagt, dass man auch zuletzt wieder gesehen habe, wie gut sich im Pokal Außenseiter schlagen.

Ellinghorsts Kapitän Alex Konradi darf auflaufen

André Marcussen ist der Trainer von Adler Ellinghorst. Sein Team stellt sich in der zweiten Runde des Kreispokal-Wettbewerbs beim B-Ligisten Armina Hassel vor. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Stimmt! Preußen Gladbeck verlor unlängst nur knapp mit 0:1 gegen die SSV Buer, der SV Zweckel musste bereits in der ersten Runde gegen den C-Ligisten SW Gelsenkirchen-Süd die Segel streichen. „Deshalb sind wir natürlich gewarnt, auch wenn wir in der höheren Liga spielen“, so Marcussen.

Er hat auch gehört, dass seine Adler wohl noch nie die dritte Runde des Kreispokals erreicht haben. „Große Chancen rechne ich mir im Pokal generell nicht aus, aber die Spieler sollen jede Runde genießen“, sagt der Adler-Coach, der übrigens nicht auf Alex Konradi verzichten muss. Der Kapitän der Ellinghorster sah zwar am vergangenen Sonntag die Rote Karte, wurde aber nur für drei Meisterschaftsspiele gesperrt.

Anstoß: Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr, Valentinstraße in Gelsenkirchen.

