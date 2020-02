Adler Ellinghorst im Kellerduell: Das verlangt der Trainer

Gladbeck. Adler Ellinghorst empfängt in der Kreisliga A1 den BV Rentfort II zum Kellerduell. Was Adler-Trainer Andre Marcussen von seiner Elf verlangt.

Versuch Nummer zwei im Kröger Park: Am Karnevalssonntag soll das Kellerduell in der Kreisliga A zwischen Adler Ellinghorst und dem BV Rentfort II nachgeholt werden. Dabei haben die Trainer beider Mannschaften vor allem mit einem zu kämpfen: Personalproblemen.

Bei Adler Ellinghorst droht der Ausfall von Kapitän Konradi

Fabian Beckmann (am Ball) steht den Adlern aus Ellinghorst im Nachholspiel gegen den BV Rentfort II nicht zur Verfügung. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Fabian Beckmann fällt bei den Adlern sicher aus, Kapitän Alexander Konradi verletzte sich am Donnerstag im Training. Hinter seinem Einsatz steht laut Trainer Andre Marcussen, der beim BV Rentfort einst als Co-Trainer der Bezirksligamannschaft fungierte, ein Fragezeichen.

Beim BVR II fehlen die drei Mehmeti-Brüder. „Wir haben leider immer wieder Personalprobleme, deshalb müssen wir schauen, wie weit die Kraft am Sonntag reicht“, erklärt Michael Berger, der bekanntlich gemeinsam mit Simon Kokoschka die Rentforter Zweitvertretung coacht.

Adler-Trainer Marcussen verlangt von seiner Mannschaft 100 Prozent

Es ist ein Duell um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Beide Mannschaften stecken im Abstiegskampf der A-Liga. Ein Unentschieden kann sich eigentlich niemand so richtig erlauben, mit einem Sieg könnte die jeweilige Mannschaft jedoch einen schönen Sprung in der Tabelle machen.

„Die Mannschaft, die die bessere Einstellung hat, wird am Ende die Punkte holen. Ich gehe davon aus, dass es ein absolutes Kampfspiel werden wird. Ich verlange von meiner Mannschaft, dass sie 100 Prozent gibt“, sagt Marcussen.

Rentforts Trainer Berger bezeichnet das Derby als extrem wichtiges Spiel

Das aber verlang der Trainer der Rentforter auch: „Es ist ein extrem wichtiges Spiel, welches wir eigentlich nicht verlieren dürfen.“

Anstoß: Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr, Kröger Park an der Ellinghorster Straße.