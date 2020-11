Die Gladbecker Fußballer dürfen derzeit weder trainieren noch spielen. Die Corona-Pandemie hat für die Unterbrechung der Saison gesorgt. Niemand weiß, wie es weiter geht - und das gilt nicht nur für die Kicker. Unternehmen sind mit finanziellen Problemen konfrontiert, Hilfsorganisationen auf jeden Euro angewiesen. Da kommt Adler Ellinghorst ins Spiel.

Pro richtigen Tipp spendet Adler Ellinghorst zehn Euro

Die erste Mannschaft der Gladbecker hat jetzt nämlich ein Bundesliga-Tippspiel ins Leben gerufen, und das für einen guten Zweck. Der Plan: Jeweils ein Akteur des A-Ligateams tippt den kompletten Bundesliga-Spieltag. Für jedes richtig vorhergesagte Ergebnis werden die Adler am Ende der Saison zehn Euro für einen gemeinnützige Organisation spenden.

Alexander Konradi ist der Kapitän des Fußball-A-Ligisten Adler Ellinghorst. Er organisiert mit Tom Gubini das Bundesliga-Tippspiel der ersten Mannschaft. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Wie kam es dazu? Wer hatte diesen Einfall? Alexander Konradi, der Kapitän der Ellinghorster, klärt im Gespräch mit der WAZ auf: „Eigentlich war das komplett spontan. Tom (Tom Gubini, der Vize-Kapitän, d. Red.) kam kurz vor dem Spiel von Schalke gegen Stuttgart am vergangenen Freitag auf mich zu und meinte, ob wir nicht etwas für einen guten Zweck machen könnten und so kam uns die Idee.“

Vizekapitän von Adler Ellinghorst sagt zwei Ergebnisse korrekt voraus

Konradi weiter: „Uns fehlen genauso Einnahmen, aber wir wollen dennoch etwas zurückgeben. Jeder Euro kann helfen.“ Wen die Adler unterstützen werden, haben sie noch gar nicht entschieden. „Da halten wir die Augen offen. Bis zum Saisonende ist ja auch noch ein wenig Zeit“, sagt Alexander Konradi.

Weil alles ganz schnell ging - Konradi: „Tom kam erst knapp zehn Minuten vor dem Anpfiff des Schalke-Spiels auf mich zu“ - tippte der Vize-Kapitän auch gleich den vergangenen Bundesliga-Spieltag. Durchaus mit Erfolg: Die beiden 1:1-Unentschieden zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Werder Bremen sowie Hertha BSC Berlin und VfL Wolfsburg prognostizierte Gubini korrekt und sorgte somit für die ersten 20 Euro in der Spendenkasse.

Nun ist Lennart Keßen beim Tippspiel von Adler Ellinghorst an der Reihe

Auch wenn er mit seinen anderen Prognosen zum Teil knapp daneben lag, der Ellinghorster sagte etwa einen einen 2:1-Sieg der Schalker über den VfB Stuttgart (Ergebnis: 1:1) und einen 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund bei Arminia Bielefeld (Ergebnis 2:0) voraus, war und ist Konradi stolz, dass bereits am ersten Spieltag einige Treffer gelandet werden konnten. https://www.waz.de/sport/fussball/s04/schalke-warum-baums-stuttgart-analyse-ueberrascht-id230803102.html

Lennart Keßen, Spieler von Adler Ellinghorst, tippt den nächsten Bundesliga-Spieltag. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Für den nächsten Spieltag suchten sich die beiden Adler-Kapitäne übrigens Lennart Keßen aus. Keßen kann man, weil er ja schon lange im Ellinghorster Kröger Park aktiv ist, ungeachtet seiner 23 Jahre sicherlich schon als Ellinghorster Urgestein bezeichnen. „Ich habe volles Vertrauen in seinen Fußballverstand, dass er für den guten Zweck die nächsten Spiele richtig tippen kann“, so Konradi.

Adler Ellinghorst stellt sich nicht zum ersten Mal in den Dienst einer guten Sache

Die Adler stellen sich mit dem Tippspiel nicht zum ersten Mal in den Dienst einer guten Sache. Vor knapp drei Jahren organisierten sie beispielsweise auf Initiative ihres damaligen Trainergespanns Nordin Bouklata und Mike Flinkmann eine große Weihnachtsfeier für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe in ihrem Vereinsheim im Kröger Park an der Ellinghorster Straße.

Die Coaches und die Spieler putzten seinerzeit viele Klinken, um Sachspenden oder Geld zu sammeln. Die Alten Herren von Wacker Gladbeck machten damals beispielsweise mit, die Vierte des BV Rentfort, Unternehmen und Geschäfte, aber auch Kegelvereine und Privatpersonen. Resultat: eine große Weihnachtsfeier für die Kinder mit Getränken, Essen, Weihnachtstüten und Geschenken.

Weitere aktuelle Artikel zum Gladbecker Amateurfußball:

Alle aktuellen Bilder und Artikel zum Sport in Gladbeck finden Sie hier