Adler Ellinghorst, BV Rentfort, SV Zweckel: nur Torfestivals

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4 (1:1). Last-Minute-Wahnsinn bei Adler Ellinghorst! Beim VfB Kirchhellen II holte Adler am Sonntag den ersten Saisonsieg und gewann mit 4:2. Dabei stand es bis zur 87. Minute 2:2, ehe ein Doppelpack von Ayman Sayili für den ersten Saisonsieg sorgte.

„Das ist wie eine Erlösung“, freute sich Spielertrainer Alexander Goronczy. Er hatte wieder einmal Probleme, genügend Personal auf den Platz zu bringen und bediente sich bei der zweiten Mannschaft, dessen Spiel gegen den BV Rentfort IV mangels Personal abgesagt wurde. „Ein großes Lob geht an die Jungs aus der Zweiten, die auch mit Toren großen Anteil am Sieg hatten.“

In Kirchhellen geriet Ellinghorst zunächst in Rückstand, Zakaria Ouarsi glich in der 36. Minute aus. Per Strafstoß brachte Kapitän Alexander Konradi Adler schließlich in Front. Diese Führung hielt jedoch nur fünf Minuten. Der Adler gab sich aber nicht auf und belohnte sich schließlich durch harte Arbeit.



Tore: 1:0 (33.), 1:1 Ouarsi (36.), 1:2 Konradi (49.), 2:2 (53.), 2:3 Sayili (87.), 2:4 Sayili (90.+4)

SG Preußen Gladbeck - Eintracht Erle 2:4 (0:3)

Preußen Gladbeck kassierte gegen Eintracht Erle ihre zweite Saisonniederlage. Beim 2:4 lagen die Preußen bereits zur Pause mit 0:3 in Rückstand. Trotz der Niederlage war Trainer Karl Englich nach dem stolz auf seine Akteure: „Es war unser bestes Saisonspiel. Selbst der Gegner hat nach dem Spiel gesagt, dass es auch 4:4 hätte enden können“, so der Coach.

Sein Team erwischte einen schlechten Start und musste nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft schon nach sieben Minuten den Rückstand hinnehmen. In der Folge verpassten beide Mannschaften aus ihren Chancen, Kapital zu schlagen. Kurz vor der Pause zeigte die Eintracht-Offensive, warum sie die zweitmeisten Tore der Liga haben: Durch einen Doppelschlag war die Partie schon vor dem Halbzeitpfiff entschieden. „Ich habe meinen Spielern in der Halbzeit gesagt, dass wir auch drei Tore in einer Halbzeit schießen können“, sagt der SCP-Trainer.

Doch anstelle einer Aufholjagd mussten die Preußen erst mal wieder einen Nackenschlag hinnehmen. Die Gelsenkirchener erzielten nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff das 4:0. Allerdings gaben sich die Gastgeber nicht auf und betrieben durch zwei Treffer von Muhammed Filizay noch Ergebniskosmetik. Dass es bei lediglich vier Gegentore blieb, lag auch an der Leistung von Torhüter Leon Schelske, der zahlreiche Schüsse parierte. „Er hat bärenstark gehalten. Die Mannschaft hat in der Kabine sogar für ihn geklatscht“, erklärt Englich.

Tore: 0:1 (7.), 0:2 (36.), 0:3 (40.), 0:4 (48.), 1:4 Filizay (62.), 2:4 Filizay (71.)

Preußen Sutum - BV Rentfort II 3:6 (1:3)

Nach dem kuriosen Spiel gegen Preußen Sutum war Rentforts Trainer Simon Kokoschka trotz des Sieges nicht zufrieden. „Wir hatten ordentlich Probleme im Aufbauspiel“, so Kokoschka. Eine frühe 2:0-Führung durch Ali Sarigül (2./26.) sorgte nicht für die nötige Sicherheit. Dennoch stehen am Ende die drei Punkte und weiterhin der vierte Tabellenplatz da.

„Wir haben den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, so Kokoschka. Nach dem 1:2–Anschlusstreffer konnte Finn Jorczik zwar noch vor der Pause auf 3:1 stellen (42.), doch nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff stand es plötzlich 3:3. Dem 4:3 für den BVR durch Luis Heinz (72.) folgte eine Gelb-Rote Karte für Joel Linka (78.). „Dann haben wir eine Jetzt-erst-recht-Einstellung bekommen und wollten unbedingt die drei Punkte“, so der Coach.

Tore: 0:1 Sarigül (2.), 0:2 Sarigül (26.), 1:2 (30.), 1:3 Jorczik (42.), 2:3 (48.), 3:3 (55.), 3:4 Heinz (73.), 3:5 Jorczik (82.), 3:6 Heinz (88.)

VfL Grafenwald - SV Zweckel II 3:4 (2:2)

Kurios ging es auch beim SV Zweckel II zu. Durch Benjamin Flohr und Marcel Ofiera gingen die Zweckeler früh mit 2:0 in Führung. „Dann haben wir aber das Fußballspielen eingestellt“, meinte Co-Trainer Steven Marckowiak.

Die Folge: Zur Pause stand es 2:2 (40./43.). Marcel Ofiera sorgte fünf Minuten nach der Pause für die erneute Führung (50.), ehe Haitham sechs Minuten später auf 4:2 stellte. Gewonnen war das Spiel aber noch lange nicht und die Wöller verkürzten sechs Minuten vor dem Ende noch einmal. „Wir hatten das Spiel in der zweiten Hälfte aber komplett unter Kontrolle und haben verdient gewonnen“, so Marckowiak.

Tore: 0:1 Flohr (2.), 0:2 Ofiera (26.), 1:2 (40.), 2:2 (43.), 2:3 Ofiera (50.), 2:4 Haitham (56.), 3:4 (84.)

