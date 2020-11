ABD-Fraktion ist für den Erhalt des Sportplatzes in Zweckel

Gladbeck. Die Fraktion Soziales Bündnis ABI, BIG und DKP spricht sich für den Erhalt des Fußballplatzes in Zweckel aus. Was das ABD-Bündnis nun plant.

Die Fraktion Soziales Bündnis ABI, BIG und DKP spricht sich für den Erhalt des Sportplatzes an der Dorstener Straße in Zweckel aus. Im nächsten Jahr will sie daher, vorausgesetzt die Corona-Pandemie lässt dies wieder zu, Mitglieder des SV Zweckel , Bürger und Parteien zu einem Gespräch einladen.

„Für viele Menschen in Gladbeck ist Fußball ein letzter Anker in immer unsicherer werdenden Zeiten, der letzte gemeinsame Nenner einer brüchiger werdenden Gesellschaft“, so Süleyman Kosar in einer Pressemitteilung des ABD-Bündnisses. Fußball baue viele soziale Kontakte auf, fördere das respektvolle Miteinander und baue Diskriminierungen ab. Kosar: „Daher dürfen wir in Gladbeck die Fußballplätze nicht schließen oder verlagern, sondern müssen sie ausbauen .“

Laut Kosar sendet die Umsiedlung des SV Zweckel ein falsches Signal an die Vereine

Und weiter: „Wenn wir eine familienfreundliche Stadt sind und es ernst nehmen, müssen wir die Gladbecker Vereine fördern und nicht in Nachbarstädte auslagern.“ Den SV Zweckel, der seit 1923 sehr gute ehrenamtliche Arbeit leiste, einfach umzusiedeln, würde falsche Signale an alle Vereine in Gladbeck senden.

Dazu der Fraktionsvorsitzende Udo Flach : „Unsere Stadt ist mit 2102 Einwohnern je km2 Bevölkerungsdichte im Bundesvergleich an 40. Stelle. Deswegen müssen wir Lebensräume schaffen und nicht zubauen. Gerade Sportplätze dürfen für Immobilen nicht weichen.“

