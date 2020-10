Langsam stellen sich die Weichen für die Gladbecker Teams in der Kreisliga A: Wer stellt FSM als erstes ein Bein? Bleibt der BV Rentfort II ganz unten drin? Rutscht Adler Ellinghorst noch unten rein? Und vor allem: Wie aussagekräftig war das 6:1 im Derby Preußen gegen Zweckel II?

Erste Antworten gibt es Sonntag in diesen fünf Kreisliga-A-Partien mit Gladbecker Beteiligung.

BV Rentfort II gegen VfL Grafenwald: Siegloser Kokoschka ist zuversichtlich

Vor dem Spiel gegen den VfL Grafenwald ist Trainer Simon Kokoschka zuversichtlich: „Die mannschaftliche Geschlossenheit stimmt uns zuversichtlich, dass wir am Sonntag endlich die ersten drei Punkte einfahren können.“ Für das Spiel kehren einige Spieler aus ihren Verletzungen zurück.

„Wir müssen natürlich wieder an die Leistung anknüpfen und in der Offensive zielstrebiger werden. Dann kann es was werden mit dem ersten Saisonsieg.“ Bis jetzt hat der BVR nämlich nur einmal Unentschieden spielen können. Anstoß: 13.15 Uhr, Hegestraße

SV Zweckel II gegen SC Schaffrath: Personelle Fragen nach der Derby-Klatsche

Auf Wiedergutmachung ist der SV Zweckel II im Spiel gegen den SC Schaffrath aus. Die Gladbecker verloren das Derby bei Preußen Gladbeck vergangene Woche mit 1:6. „Wir müssen eine Reaktion zeigen und so spielen wie in den letzten Wochen zuvor“, so Trainer Perry Pfeng. Die Personalsituation wird aber immer brenzliger.

Gegen Preußen verletzten sich zu den schon etlichen Ausfällen Timon Reschke, Philipp Franzke und Ogün Sönmez. Lediglich letztgenannter kann am Sonntag eventuell wieder auflaufen. Anstoß: 15 Uhr, Dorstener Straße.

VfB Kirchhellen II gegen Adler Ellinghorst: Marcussen glaubt an sein Team

„Jetzt kommen die Spiele, in denen wir wirklich sehen, wo wir stehen“, erklärt Trainer Andre Marcussen vor der Partie beim VfB Kirchhellen II. In den nächsten Wochen stehen Spiele gegen Kirchhellen, Beckhausen, Buer II und Preußen an.

„Da kann jeder jeden schlagen und wenn wir nicht punkten können wir in den Abstiegskampf rutschen“, so der Trainer, der aber glaubt, dass das soweit nicht kommt: „Dafür ist der Kader stark genug.“ So können auch die Ausfälle von Alexander Konradi und Justin Klink ersetzt werden. „Wir wollen mindestens einen Punkt in Kirchhellen holen“, lautet die Ansage des Trainers. Anstoß: 13 Uhr, Loewenfeldstraße in Bottrop.

Preußen Sutum gegen FSM Gladbeck: Jeder will den Spitzenreiter stürzen

Vier Spiele, vier Siege – das ist die tadellose Bilanz von FSM Gladbeck in dieser noch jungen Saison. Das soll auch dabei bleiben, doch Trainer Engin Canikli weiß, dass jeder Gegner sein Team unbedingt schlagen will. „Da gibt jede Mannschaft immer doppelt so viel Gas.“

Sonntag geht es zu Preußen Sutum, Tabellensiebter der Liga. Die Sutumer haben bereits fünf Spiele absolviert, zwei Siegen und ein Unentschieden stehen zwei Niederlagen gegenüber. Anstoß: 15 Uhr, Konrad-Adenauer-Allee, GE.

Eintracht Erle gegen SG Preußen Gladbeck: Englich fordert jetzt Konstanz

„Wir müssen zeigen, dass wir auch mehrere Spiele hintereinander Leistung abliefern können“, sagt Karl Englich, Trainer von Preußen Gladbeck. Nach dem 6:1-Derbysieg über den SV Zweckel II fährt sein Team zur Eintracht Erle.

„Solche Spiele werden uns die Richtung zeigen, wohin es in dieser Saison geht“, erklärt der Übungsleiter und sagt: „Mit einem Sieg können wir in die obere Tabellenrichtung schauen.“ Ertan Keser wird weiterhin gesperrt fehlen, hinter dem Einsatz von Rouven Hauska steht ein Fragezeichen. Anstoß: 15 Uhr, Oststraße in Gelsenkirchen.

