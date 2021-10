A-Junioren-Kreispokal: Wacker schmeißt die Preußen raus

Gladbeck. Zwei der sechs Gladbecker Jugendmannschaften sind im Kreispokal eine Runde weiter. Die A-Jugend des BV Rentfort verliert in der Bezirksliga.

Sechs Gladbecker Jugendmannschaften traten am Wochenende im Kreispokal an. Mit den A-Junioren von Wacker und der B-Jugend des SV Zweckel haben zwei Teams das Ticket für die nächste Runde gelöst.

A-Junioren Bezirksliga

Spvgg Erkenschwick - BV Rentfort 5:1 (1:1). Nicht nur im Pokal waren Gladbecks Jugendteams gefordert. Die Rentforter A-Jugend musste in der Bezirksliga ran. In den ersten 45 Minuten zeigte der BVR eine gute Leistung. Zunächst ließ der BVR wenig Chancen zu und Yannick Rheinberg brachte die Gladbecker per Handelfmeter in Führung (32. Minute).

Bis zum Ausgleich Erkenschwicks durch einen Nachschuss bei einem Foulelfmeter dauerte es aber nicht lange (36.). Kurz nach der Pause wurde ein Rentforter Spieler im Mittelfeld gefoult, blieb verletzt liegen, doch der Schiedsrichter pfiff nicht ab und die Gastgeber spielten weiter. Der Linksaußen tankte sich durch die BVR Abwehr und es stand 2:1 (52.). Direkt nach Wiederanpfiff kassierte der BVR nach einem schweren Abwehrfehler das 3:1. Damit war das Spiel gelaufen.

Wacker Gladbeck und der BV Rentfort stehen in der A-Jugend in der nächsten Runde

A-Junioren-Kreispokal

SV Zweckel - YEG Hassel 1:5 (1:2). Keine Chance hatte die A-Jugend des SV Zweckel gegen YEG Hassel. Zwar glich Fabio Oppat in der 24. Minute zum 1:1 aus, YEG reagierte aber mit der erneuten Führung (35.) und zog in der zweiten Hälfte davon.

Wacker Gladbeck - SG Preußen Gladbeck 6:1 (1:1). Im Derby gab es einen deutlichen Sieg für Wacker. Stand es zur Pause durch Treffer von Alper Ilgin (Preußen, 19.) und Lukas Fehr (Wacker, 45.) noch 1:1, zogen die Hausherren in der zweiten Hälfte davon.

Moritz Schulz und Wacker Gladbeck setzten sich gegen SG Preußen durch. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Tom Schlieper und Fabian Anlauf trafen doppelt, Julian Twardowski einfach. Zudem hagelte es zum Schluss noch zwei rote Karten. In Runde drei geht es am 1. November gegen den VfB Kirchhellen (18.30 Uhr). Der BV Rentfort trifft zeitgleich auf den Gewinner der Partie DJK Falke Gelsenkirchen gegen SG Eintracht Gelsenkirchen.

SG Preußen kassiert vier Tore, BV Rentfort unterliegt überraschend

B-Junioren Kreispokal

SG Preußen Gladbeck - SC Hassel 1:10 (0:5). Klare Angelegenheit zwischen zwei Kreisliga-B-Teams. Lediglich Alper Ilgin traf für Preußen zum zwischenzeitlichen 1:7 (63.).

Alper Ilgin war der einzige, der sowohl für die A-Junioren als auch die B-Junioren der SG Preußen Gladbeck traf. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

SuS Beckhausen - SV Zweckel 1:4 (0:3). Der SVZ ist die einzig verbliebene Gladbecker Mannschaft in der 3. Runde des Kreispokals und trifft am 6. November auf den SC Hassel (16 Uhr). Unter anderem traf Niklas Lange.

BV Rentfort - Spvg. Westfalia Buer 3:4 (1:2). Überraschend schied Rentfort gegen die klassenniedrigere Westfalia aus. Während der Gast aus Buer um jeden Ball kämpfte, wirkten die Rentforter vor allem zu Beginn des Spiels lustlos. Keine Bewegung ohne Ball sowie eine schwache Zweikampfführung führten zu einer verdienten Niederlage.

Auch wenn in der zweiten Hälfte die Rentforter mehr vom Spiel hatten, wurden selten gefährliche Situationen im letzten Drittel herausgespielt. Nachdem nun die U17 vier von fünf Pflichtspielniederlagen hinnehmen musste, müssen nun schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt her. Alle Spieler und auch das Trainerteam müssen sich hinterfragen, warum das Potenzial aktuell nicht abgerufen wird. Tore: Bamba Keppner und Zocher.

