85 Jahre alt: Das ist Deutschlands dienstältester Torwart

Nach der ersten Trainingseinheit in diesem Jahr spendierte Geburtstagskind Wolfgang Kaben seinen Mannschaftskameraden von Schwarz-Gelb Preußen kalte Getränke und etwas zu essen. „Ein Schnäpschen gab es auch“, so Kaben. Normaler Amateurfußball-Alltag auf dem Gladbecker Jahnplatz. Warum wir darüber berichten? Weil Wolfgang Kaben am 1. Januar 2020 seinen 85. Geburtstag gefeiert hat.

Damit dürfte er wohl der dienstälteste aktive Torwart Deutschlands sein. „Ich bin freitags immer auf dem Platz“, sagt der Schlussmann, der überhaupt nicht abschätzen kann, wie viele Spiele er in seiner langen Karriere bestritten hat. Auf die Frage antwortet er schulterzuckend: „Das weiß ich wirklich nicht.“

Geboren wurde Kaben in der Nähe von Schwerin

In Gladbeck war er zunächst für die legendären Sportfreunde aktiv, später für Rosenhügel 07 und, seit mittlerweile 1971, schließlich für Schwarz-Gelb Preußen. Außerdem war er in Betriebsfußballmannschaften am Ball. „In der Altherren.-Mannschaft bin ich der Älteste“, sagt Kaben, der anno 1957 nach Gladbeck kam.

Die Alten Herren von SG Preußen Gladbeck: (hinten v.li.) Dirk Sypitzki, Tarek Ackerman, Jürgen und Udo Kleschmitzki sowie (vorne) Martin Mayer, Marcel Haufe, Wolfgang Kaben und Markus Kraus. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Geboren wurde Wolfgang Kaben im Jahr 1935 nämlich im mecklenburgischen Rehna, einem kleinen Ort unweit von Schwerin. In seiner Heimatstadt begann er auch mit dem Kicken.

„Wer nach mir suchte, fand mich auf dem Bolzplatz“

„Anfangs habe ich im Flur der Wohnung und später auf der Wiese hinter unserem Haus gespielt“, erinnert sich der Preuße, der als Kind und Jugendlicher in fast jeder freien Minute begeistert dem Ball hinterhergejagt ist.

„Wer nach mir suchte“, hat Wolfgang Kaben vor einiger Zeit mal in einem Zeitungsinterview gesagt, „fand mich auf dem Bolzplatz.“ Lachend betont er im Gespräch mit der WAZ: „Ich bin noch ein echter Straßenfußballer.“ Der sich bald einem Verein, dem Rehnaer SV, anschloss. Wie wurde er eigentlich Torwart?

Ein Jahr Sperre nach der Flucht aus der DDR in den Westen

Das sei eigentlich ganz einfach gewesen, erinnert sich Kaben: „Einer musste in die Kiste, das war halt ich.“ Er bewies Talent und blieb Schlussmann. Im Alter von 22 Jahren floh er aus der DDR in den Westen. Wolfgang Kaben fand in Gladbeck eine neue Heimat. Ein Jahr wurde der gelernte Maler als Fußballer gesperrt, so waren nun einmal die Regeln.

Als die Zeit abgelaufen war, schloss er sich der damaligen Gladbecker Nummer eins an, den Sportfreunden. Sein erster Trainer an der Roßheidestraße in Brauck war kein geringerer als der ehemalige Nationalspieler Heinz Flotho.

Seine Vorbilder: Tilkowski und Uli Stein, aber auch Manuel Neuer

Inzwischen gehört Kaben, dessen Vorbilder die kürzlich erst verstorbene Herner Torwartikone Hans Tilkowski, Uli Stein, Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen waren und sind, längst Schwarz-Gelb Preußen an.

Und die Alten Herren seines Klubs bat er jetzt nach der ersten Einheit im neuen Jahr zu einer kleinen Feier, mit Getränken und ein paar Häppchen, Schnäpschen inklusive. Aus Anlass seines 85. Geburtstags.