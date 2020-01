Dortmund. Bei den Leichtathletik-Westfalenmeisterschaften feiert der TV Gladbeck einen Doppelsieg. Aber auch der dritte Platz geht an eine Gladbeckerin.

60m Hürden: Drei Gladbeckerinnen teilen sich das Podest

Zwei Vereine, aber nur eine Stadt auf dem Podest: Das Siegertreppchen nach dem 60-Meter-Hürdensprint der Frauen war am Samstagabend in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle fest in Gladbecker Hand.

Anna Schlagenwerth vom TV Gladbeck sicherte sich in 8,84 Sekunden vor ihrer Vereinskollegin Shanice Meister (8,94 sec.) den Titel der Westfalenmeisterin.

Anne Berger sammelt gleich zwei Medaillen ein

Und auf Rang drei folgte Anne Berger – die Stabhochspringerin ging auch im Hürdensprint an den Start und knackte ebenfalls die Neun-Sekunden-Marke – sie durfte mit zwei Medaillen nach Hause fahren.

Insgesamt waren es erfolgreiche Titelkämpfe für beide Gladbecker Vereine: Anne Berger siegte im Stabhochsprung, verbesserte ihre Bestleistung auf 4,11 Meter. Ihre Schwester Christiane sicherte sich Bronze in der U18 (3,30 Meter).

Staffeltitel für den TV Gladbeck

Der TV Gladbeck holte den Westfalenmeistertitel mit der 4x200-Meter-Staffel in der U18: Johanna Koller, Louisa Meist, Isabelle Ferlings und Britta Bischoff mussten sich den Titel aber mit der LG Münster teilen, die auf zeitgleich nach 1:46,35 Minuten durchs Ziel lief.

Louisa Meis holte mit einem 5,46-Meter-Satz dazu U18-Bronze im Weitsprung.