Auf einen erfolgreichen Spieltag blickt die Jugendhandballabteilung des TV Gladbeck zurück. Die männliche B-Jugend schoss dabei den Vogel ab, sie feierte in der InDo-Sonderliga beim 53:20-Sieg über die HSG Annen-Rüdinghausen ein wahres Torfestival.

Erzielte zehn Treffer für die A-Jugend des TV Gladbeck: Malte Lechert. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

TV Gladbeck – JSG Eiserfeld-Siegen 39:22 (22:11). Obwohl der älteste Nachwuchs des TVG nicht komplett antreten konnte, fuhr er dennoch einen nie gefährdeten Sieg ein. Michael Lechert, Trainer der Blau-Weißen, kommentierte: „Ich hatte gehofft, dem einen oder anderen Spieler mal eine kleine Auszeit geben zu können. Leider hat das durch Krankheit und Verletzung nicht geklappt. Die Mannschaft hat das dann aber mit dem reduzierten Kader super gelöst und sich am Ende mit einem schönen Spiel und Sieg belohnt.“

Dem Spiel der Gladbecker taten die vielen Ausfälle keinen Abbruch. Dank eines konsequenten Deckungsverhaltens und einer guten ersten Welle lagen sie nach neun Minuten bereits mit 9:1 in Führung. Zu diesem frühen Zeitpunkt war das Spiel praktisch auch schon entschieden. Die Gäste nahmen eine Auszeit, danach änderte sich aber nichts an dem Spielverlauf.

Der TV Gladbeck überzeugte mit einer gut funktionierenden Deckung. Und im Angriffsspiel kamen die Blauen immer wieder zu leichten und auch schön herausgespielten Toren. Zur Pause führte der TV bereits mit elf Toren.

A-Jugend des TV Gladbeck erzielt zwei Tore per Kempa-Trick

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schienen die Gladbecker noch in der Kabine zu sein. Die Abwehrformation stand in den ersten fünf Minuten nach Wiederbeginn nämlich überhaupt nicht mehr. Die JSG Eiserfeld-Siegen kam in dieser Phase über die Mitte zu leichten Toren und verkürzte durch einen 4:1-Lauf auf 14:23.

Nach der verschlafenen Anfangsphase kam der TV-Express jedoch wieder ins Rollen. Die Sieben von Trainer Michael Lechert zog erneut auf elf Tore zum 29:18 (44.) davon. Und in den letzten zehn Minuten der Partie spulten die Gladbecker schließlich ihr Spiel seriös herunter und erzielten sogar noch zwei sehenswerte Tore per Kempa-Trick.

TV Gladbeck: Semnet, Heideck, Eikemper (1), Lechert (10), Talhoff (13), Kläsener (6), Maidhoff, Lelgemann (6/1), Costalunga, Conrad (3).

B-Jugend des TV Gladbeck feiert einen Kantersieg

TV Gladbeck B1 - HSG Annen-Rüdinghausen 53:20 (24:9). Gegen das Schlusslicht der Liga gab es zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten. Über das Spiel in der Nordparkhalle gibt es nicht viel zu berichten. Es wurde von den Blau-Weißen trotz des deutlichen Spielstands gegen einen überforderten Gegner konzentriert und konsequent zu Ende gespielt.

In der nächsten Woche trifft die B-Jugend des TVG nun auf den TVE Lütgendortmund, der das Hinspiel knapp für sich entscheiden konnten. Nun möchten die Gladbecker eine Reaktion zeigen und die Siegesserie weiter fortsetzen.

C1 des TV Gladbeck gewinnt gegen Annen-Rüdinghausen

TV Gladbeck C1 - HSG Annen-Rüdinghausen 26:21 (12:7). Die Marschroute des TV Gladbeck für das Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Witten war klar: Das Team wollte mit einer aggressiven Deckung den Gegner früh unter Druck setzen und so zu Fehlern zwingen. Allerdings mussten die Jungs sowohl auf die eine Hälfte des Trainergespanns sowie auf einen ihrer Rückraum-Shooter verzichten, der bei einem Turnier der Kreisauswahl aktiv war und deshalb nicht zur Verfügung stand.

In der ersten Halbzeit setzte sich der TV ungeachtet dessen schnell mit drei Toren (5:2) ab und baute bis zur Halbzeitpause das Ergebnis auch dank einer herausragenden Torwartleistung auf 12:7 aus.

Die zweite Halbzeit verlief wesentlich ausgeglichener und umkämpfter, aber die HSG Annen-Rüdinghausen kam nie näher als drei Tore an die Gladbecker heran. Am Ede der Partie stand es hochverdient 26:21 für den TVG.