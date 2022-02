5:3! SV Zweckel beendet gegen Merfeld lange Negativserie

Pascalis Terzis (rechts) brachte den SV Zweckel im Spiel gegen die Sportfreunde Merfeld per Flachschuss mit 3:2 in Führung. Am Ende gewannen die Gladbecker mit 5:3 - es war für sie der erste Erfolg in der Bezirksliga seit dem 10. Oktober des vergangenen Jahres.

Gladbeck. Der SV Zweckel kann doch noch gewinnen. Mit 5:3 rangen die Gladbecker die Sportfreunde Merfeld nieder. Die Schlussphase hatte es in sich.

Bünyamin Ertürk, der Torwart des SV Zweckel, kniete in seinem Strafraum und war offensichtlich fix und fertig, aber auch glücklich. Ein paar Meter weiter schnappte sich SVZ-Stürmer Alexander Tschalumjan seinen Mitspieler Mucahit Yavuzaslan und schleppte ihn lachend über den Preußen-Platz. Das hatte der SVZ lange nicht erlebt - einen Sieg in der Bezirksliga!

Mit 5:3 (2:1) rangen die Schwarz-Grünen die Sportfreunde Merfeld nieder und meldeten sich im Abstiegskampf zurück. Es war der erste Sieg der Zweckeler seit dem 10. Oktober des vergangenen Jahres, als sie die Sportfreunde Stuckenbusch mit 5:1 bezwingen konnten.

Zweckels Jan Schwers verschießt einen Foulelfmeter

„Das war ganz wichtig heute“, sagte Coach Guido Naumann, dessen Stimme und Nerven in den 95 Minuten arg gelitten hatten. „Wenn du in Zweckel Trainer bist, brauchst du Tabletten“, so kopfschüttelnd der Ex-Profi weiter, der damit auf die dramatische Schlussphase anspielte.

Jan Schwers (re.) traf zweimal für den SV Zweckel. Der Stürmer verschoss allerdings auch in der 70. Minute einen Foulelfmeter. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

20 Minuten vor dem Ende hieß es an der Konrad-Adenauer-Allee 2:2, als die Zweckeler von Schiedsrichter Lukas Olbrich nach einem Foulspiel an Yavuzaslan im Merfelder Strafraum einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Jan Schwers, der im ersten Abschnitt bereits vom Punkt erfolgreich gewesen war, nahm sich das Leder - und scheiterte dieses Mal an Schlussmann Dominik Brocks.

In der fünften Minute der Nachspielzeit schlägt Yavuzaslan zu

Doch der SVZ ließ sich von dieser vergebenen Chance nicht entmutigen. Und das Team belohnte sich für seinen enormen kämpferischen und läuferischen Aufwand. Pascalis Terzis versuchte es in der 83. Minute mit einem Flachschuss aus der Distanz . Und er traf zum 3:2. Damit nicht genug, in der ersten Minute der Nachspielzeit nutzte Schwers einen Patzer in der Merfelder Hintermannschaft zum 4:2.

Der Unparteiische pfiff jedoch noch nicht ab. Und die Gäste kamen sogleich zum Anschlusstreffer. Plötzlich musste der SVZ zittern, weil Olbrich das Spiel auch jetzt noch nicht beendete. In der fünften Minute der Nachspielzeit war es Yavuzaslan, der mit seinem Tor zum 5:3 alle Zweifel am ersten Sieg der Schwarz-Grünen seit Oktober des vergangenen Jahres beseitigte.

Waldner und Schwers sorgen für eine schnelle Zweckeler 2:0-Führung

Guido Naumann lobte sein Team, das früh mit 2:0 in Führung gegangen war (Tore: Sebastian Waldner/1. Minute, Schwers/8.) und danach die Tore zum zwischenzeitlichen 2:2 hinnehmen musste: „Die Jungs haben richtig gefightet und sind am Ende auch cool geblieben.“

Zwölf Punkte haben die Zweckeler nun auf dem Konto, ihr Rückstand zum rettenden Ufer beträgt vier Zähler. Allerdings haben sie eine Partie weniger ausgetragen als alle anderen im Abstiegskampf verstrickten Mannschaften.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier