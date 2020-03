Chancenlos blieben die Bezirksliga-Handballer des TV Gladbeck in ihrem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SV Teutonia Riemke. Die Bochumer feierten in der Nordparkhalle einen 34:22 (15:10)-Sieg. Tobias Thiel, Trainer des TVG, wollte die bisher höchste Saisonniederlage richtig eingeordnet wissen.

Beim TV Gladbeck fällt auch noch Thomas Ahmann aus

Thomas Ahmann vom TV Gladbeck fiel kurzfristig aus. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

„Letztlich“, so der Coach im Gespräch mit der WAZ, „haben, weil auch Thomas Ahmann infolge einer Erkrankung kurzfristig passen musste, gleich acht Spieler aus dem Kader der Ersten gefehlt. Das kann man nicht kompensieren.“ Auf der Bank hätten Akteure aus der Zweitvertretung gesessen und in Jan-Paul Steinbrich der Torwart der dritten Mannschaft. Thiel: „Die, die da waren, haben gekämpft wie die Löwen, aber die Riemker waren uns körperlich überlegen und viel besser.“

Vor allem gegen die kompakte 6:0-Abwehr der Gäste fanden die Gladbecker keine Lösungen. Zu Toren kamen sie nur über das Tempospiel. Sobald sich die Riemker aber formiert hatten, gab es kaum ein Durchkommen. „Es ist uns nicht gelungen, die Abwehr in Bewegung zu bringen“, so Tobias Thiel. Zudem habe er nur einen Shooter, Malte Lechtert, aufbieten können. „Damit waren wir berechenbar“, so der TVG-Trainer.

Nach 14 Minuten liegt der TV Gladbeck mit 1:9 zurück

Schon gegen Mitte der ersten Halbzeit war der Vergleich eigentlich schon entschieden. Die Bochumer lagen nämlich mit 9:1 in Führung. Bis zum Gang in die Kabine hatte sich der TV Gladbeck zumindest auf fünf Tore wieder herangekämpft. Auch im zweiten Abschnitt fighteten die Blauen, allerdings standen sie auf verlorenem Posten. Am Ende hieß es 22:34. „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen“, betonte Thiel.

Weiter geht’s am Samstag, 14. März, mit dem Derby in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke 04 II. Thiel geht davon aus, dann einen deutlich stärker besetzen Kader zur Verfügung zu haben.

„In der Hinrunde hat Schalke bei uns knapp gewonnen, ich glaube, dass es dieses Mal ein ähnlich enges Spiel wird“, so der Trainer des TVG, dem noch einige Punkte zum sicheren Klassenerhalt fehlen.