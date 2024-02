2. Liga: So verschafft sich der Gladbecker FC ein Polster

Maria Sudimac vom Gladbecker FC gewann in der 2. Liga in den Partien in Trittau und Gifhorn jeweils ihre Einzel und an der Seite von Mariia Stoliarenko auch jeweils die Doppel.

Trittau/Gifhorn Der Federball Club blickt auf einen erfolgreichen Doppelspieltag zurück. Darum ist im Kampf um den Klassenerhalt aber noch nichts entschieden.

Zwei weitere Schritte Richtung Erhalt der 2. Bundesliga machte der Gladbecker Federball Club am Wochenende: Der Neuling sicherte sich zunächst einen hart umkämpften 4:3-Erfolg beim Tabellenfünften TSV Trittau. Danach kam der GFC zu einem 7:0 bei Schlusslicht BV Gifhorn. Drei Spieltage stehen nun noch aus, die Braucker haben 20 Zähler auf dem Konto und vier Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, den der 1. CfB Köln belegt.

„Das ist ein gutes Polster“, sagt Malte Demond, der Vorsitzende des Klubs aus dem Gladbecker Süden. Mit Blick auf die Tabelle und das Restprogramm betont er aber sofort: „Zu 100 Prozent entschieden ist noch nichts.“

Gladbecker FC spielt noch in Solingen und gegen Köln sowie Beuel

Der Gladbecker FC tritt noch beim auf Rang sechs notierten STC Blau-Weiss Solingen (25. Februar) an und am letzten Doppelspieltag der Saison jeweils daheim gegen den 1. CfB Köln (16. März) sowie gegen die zweite Mannschaft des 1. BC Beuel. Es steht bereits fest, dass der GFC in der Begegnung mit Solingen nicht auf seine stärkste Besetzung bauen kann.

Erfolgreich: Mateusz Danielak (li.) und Johann Burmester vom Gladbecker FC setzten sich in Gifhorn in fünf Sätzen durch. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Die Partien gegen Köln (16 Punkte) und Beuel II (19) könnten somit für die Gladbecker zu echten Endspielen um den Klassenerhalt werden. „Das könnte darauf hinauslaufen“, sagt Malte Demond, der auch deshalb froh ist, in den letzten beiden Vergleichen der Saison 2023/2024 Heimrecht zu genießen.

Ein Erfolg in Trittau war nicht unbedingt zu erwarten, zumal der Klub aus Schleswig-Holstein laut Malte Demond seine beste Mannschaft aufgeboten hat. „Es war klar“, so der GFC-Chef, „dass das eine enge Partie werden würde.“ Es wurde tatsächlich ein enger Vergleich.

In Gifhorn trifft der Gladbecker FC in den Doppeln auf große Gegenwehr

Überraschend aus GFC-Sicht war sicherlich die glatte 0:3 (9:11, 7:11, 6:11)-Niederlage des ersten Herrendoppels Mateusz Danielak/Louis Ducrot. Und auch das zweite Herrendoppel (Johann Burmester/Maximilian Große-Kreul) ging mit 0:3 verloren. Erfolgreich waren dagegen Mariia Stoliarenko/Marija Sudimac, Louis Ducrot, Marija Sudimac und Mateusz Danielak.

Bei Schlusslicht BV Gifhorn traf der Gladbecker FC in den Doppelspielen auf ganz erhebliche Gegenwehr. Louis Ducrot/Maximilian Große-Kreul setzten sich ebenso wie Johann Burmester/Mateusz Danielak in fünf und Maria Stoliarenko/Marija Sudimac in vier Sätzen durch. Im Anschluss gingen die Einzelspiele alle glatt an den GFC, der damit erstmals drei Punkte in einem Spiel gewonnen hat.

