2. Liga: Neuling Gladbecker FC punktet sofort fleißig

Gladbeck. Drei Zähler stehen nach dem Auftakt-Doppelspieltag in der 2. Badminton-Bundesliga für den Gladbecker FC zu Buche. Der Neuling hatte etwas Pech.

Nach dem Doppelspieltag zum Auftakt der Saison in der 2. Badminton-Bundesliga belegt Aufsteiger Gladbecker FC mit 3 Punkten und 7:7 Spielen den sechsten Tabellenplatz. Nun freuen sich die Braucker auf ihr allererstes Zweitliga-Heimspiel überhaupt: Am Sonntag, 1. Oktober, empfangen sie dazu den STC Blau-Weiss Solingen in der Sporthalle am Kortenkamp. Los geht’s um 12 Uhr.

„Wir“, sagt Malte Demond, der Vorsitzende des GFC, „erwarten eine recht volle Halle.“ Worauf dürfen sich die Badminton-Fans und die, die vielleicht zum ersten Mal reinschnuppern, freuen? Demond lacht und antwortet prompt: „Ich hoffe doch auf spektakuläre Spiele.“ Fakt ist: Der Gast aus Solingen hat seine beiden Partien beim 1. CfB Köln (5:2) und 1. BC Beuel II (4:3) gewonnen und reist somit als Tabellenzweiter an.

Allerdings werden die Gladbecker bei ihrer Heimpremiere in Liga zwei voraussichtlich nicht in Bestbesetzung antreten können. Denn Zugang Louis Ducrot droht infolge einer Oberschenkel-Verletzung, die der Franzose sich bereits in der ersten Partie beim 1. BC Beuel II zugezogen hat, auszufallen. „Es sieht so aus, als ob er nicht spielen kann“, sagt Malte Demond.

Der hatte nicht unbedingt drei Punkte aus den ersten beiden Zweitliga-Spielen der Mannschaft erwartet. Vor allem mit einem Erfolg in Bonn - immerhin 100 Fans waren in der Halle - hatten der Vorsitzende des Gladbecker FC und alle anderen aus dem Umfeld des Aufsteigers nicht gerechnet.

Gladbecker FC gewinnt beim 1. BC Beuel mit 4:3

Beim 4:3 des Aufsteigers zog sich neben Louis Ducrot auch Mateusz Danielak, als Ersatz für den verletzten Nils Wackertapp verpflichtet, eine Verletzung zu, so dass die beiden Neuen der Gladbecker in der zweiten Partie des Doppelspieltags beim 1. CfB Köln (3:4) nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Sonst wäre womöglich sogar noch mehr drin gewesen. „Trotzdem“, betont Malte Demond im Gespräch mit der WAZ, „wir sind mit den drei Punkten sehr zufrieden.“

Beim Auftaktmatch in Beuel präsentierten sich die drei Ur-Gladbecker in der Mannschaft, Maximilian Große-Kreul, Johann Burmester und Lena Seibert, noch ein wenig nervös. Für Demond nur allzu verständlich. Die 2. Liga war und ist für dieses Trio schließlich noch komplettes Neuland.

Punkten konnten in den Begegnungen mit Beuel II und Köln die anderen. In Bonn holten Danielak/Ducrot, Danielak, Marija Sudimac und Ducrot die Zähler. Demond: „Das war eine Topleistung.“ In Köln waren für den GFC Seibert/Sudimac, Sudimac und Ducrot erfolgreich.

