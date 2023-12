2. Liga: Gladbecker Schwimmvereine mit gemischten Gefühlen

Gladbeck Die SG Gladbeck/Recklinghausen überzeugt in der 2. Liga. Das Damenteam des VfL Gladbeck steigt dagegen ab. Die Leistung macht aber Mut.

Die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften haben bei den Gladbecker Schwimmvereinen SG Gladbeck/Recklinghausen und VfL Gladbeck für unterschiedliche Gefühlsregungen gesorgt. In der 2. Bundesliga ging es im Hallenbad an der Bottroper Straße für den VfL um alles. Es reichte jedoch nicht.

„Das Fazit ist zweischneidig“, sagt VfL-Trainer Heiko Fikenzer. Den Klassenerhalt verpassten seine Schwimmerinnen um Haaresbreite. Neun Punkte fehlten am Ende, um auch im nächsten Jahr wieder in der 2. Bundesliga West an den Start gehen zu können. 18530 Zähler holten die Rot-Weißen.

Trotz der Enttäuschung über den Abstieg konnte Fikenzer dem Wettbewerb auch Positives abgewinnen. „Wir haben uns im Vergleich zum Vorjahr um 1800 Punkte gesteigert. Das ist herausragend. Bei den 34 Starts hatten wir 30 Saisonbestzeiten. Die Teamleistung war fantastisch. Da möchte ich niemanden hervorheben. Außerdem haben wir in der Tabelle für ganz Deutschland noch zehn Mannschaften hinter uns lassen können.“

VfL Gladbeck peilt den sofortigen Wiederaufstieg an

Der Jahresausklang war beim VfL Gladbeck zwar nicht so erfreulich wie gewünscht, das hatte aber keinen Einfluss auf den Kampfgeist. „Der Wiederaufstieg ist das Ziel“, betont Fikenzer. Sollten seine Schwimmerinnen ihr Leistungsniveau halten, oder sich sogar noch verbessern, dürfte dem wenig im Wege stehen.

Heiko Fikenzer ist der Trainer des VfL Gladbeck. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Weiterhin in der 2. Bundesliga dürfen sich auch im nächsten Jahr die Schwimmer und Schwimmerinnen der SG Gladbeck/Recklinghausen beweisen. Bei den Damen erreichten sie mit 18874 Punkten den sechsten Platz, im Frühjahr waren sie dort sogar noch erste geworden. Die Herren verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz auf den fünften Rang. Das Team sammelte 19131 Zähler. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Nicole Buttler, Sportliche Leiterin der SG.

SG Gladbeck/Recklinghausen: Plasil sorgt für Highlights

Für ein kleines Highlight sorgte Yannick Plasil, der eigentlich in den USA studiert. Weil dort Semesterferien sind, nutzte er die Zeit und startete fünfmal für sein Team aus Gladbeck und Recklinghausen. Über die 200 m Schmetterling und die 100 m Rücken wurde er jeweils Erster. „Das war besonders schön“, sagt Nicole Buttler

Sie blickt auch schon auf das kommende Jahr. „Der Blick geht immer nach oben“, erklärt sie. Einen klaren Aufstiegswunsch formuliert Buttler allerdings nicht. Ob nun die Männer oder Frauen dort in der kommenden Saison die besseren Karten hätten, sei schwierig zu sagen.

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck