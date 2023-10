2. Liga: Gladbecker Federball Club holt einen weiteren Punkt

Gladbeck. Der Gladbecker FC holte am Doppel-Heimspieltag der 2. Liga einen weiteren Punkt. Dem GFC-Chef wurde danach immer wieder eine Frage gestellt.

Ein Punkt sprang für den Gladbecker FC am Doppel-Heimspieltag der 2. Badminton-Bundesliga heraus. Der Federball Club kassierte zunächst die erwartet deutliche Niederlage gegen den ambitionierten 1. BV Mülheim (1:6). Danach gab es ein 3:4 gegen die Zweitvertretung des TV Refrath. Damit sprang immerhin ein Zähler für die Gastgeber heraus.

„Ganz salopp gesprochen ist das passiert, was wir erwartet haben“, fasste der GFC-Vorsitzende Malte Demond die Saisonspiele Nummer sechs und sieben kurz und knapp zusammen. „Mülheim war, auch wenn wir in dem einen oder anderen Spiel durchaus mithalten konnten, eine Nummer zu groß. Und Refrath hat erstmals in dieser Saison in voller Besetzung gespielt. Deshalb sind wir mit dem Punkt sehr zufrieden.“

GFC-Chef Malte Demond muss immer wieder eine Frage beantworten

Refrath belegt nun in der Tabelle den neunten Rang. Zum Vergleich: Der Aufsteiger aus Gladbeck sind Achter. Aber: „Die Refrather“, so Malte Demond, „stehen nicht zurecht da.“ Das Team habe zuletzt stets Spieler für die Bundesliga-Mannschaft abstellen müssen. In Brauck jedoch schlug die Zweitvertretung komplett auf.

Der Gladbecker FC belegt in der 2. Badminton-Bundesliga den achten Tabellenplatz. Sechs Punkte hat das Team bislang gesammelt, der Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz beträgt zwei Zähler.

Malte Demond musste nach dem Doppel-Heimspieltag vor allem eine Frage immer wieder beantworten. Nämlich die, warum er nicht immer im Zweitliga-Team des GFC spielt? Hintergrund: Der Clubchef kam in dieser Saison erstmals zum Einsatz und war sehr erfolgreich.

In der Begegnung mit Refrath II gewann er an der Seite von Johann Burmester das zweite Herrendoppel glatt in drei Sätzen (12:10, 14:12, 11:7). Und auch im Vergleich mit den Mülheimern behielten Burmester/Demond in einem Badminton-Krimi mit 3:2 (12:14, 13:11, 4:11, 11:7, 11:4) die Nase vorn. Das zweite Herrendoppel verlor er gegen Mülheim jedoch mit 0:3 (10:12, 5:11, 5:11).

Nun fährt der Gladbecker FC nach Berlin

Also, warum spielt er nicht regelmäßig in der 2. Liga? „Weil ich als Vorsitzender mit dem Drumherum viel zu tun habe. Außerdem sind die anderen Spieler in unserem Kader jünger und spritziger, die sollen sich auspowern.“ Wenn Not am Mann sei, helfe er aber immer gerne aus“, so der 32-Jährige, der nach wie vor regelmäßig trainiert. „Und der Ehrgeiz“, so Malte Demond, „ist immer noch da.“

Der Federball Club hat nun sechs Punkte auf dem Konto und damit zwei Zähler Vorsprung vor dem BV Gifhorn, der den ersten Abstiegsplatz belegt. Weiter geht es mit einem weiteren Doppelspieltag - in Berlin treffen die Gladbecker zunächst auf Schlusslicht SV Berliner Brauereien (2 Punkte) und danach auf den Drittplatzierten SG EBT Berlin (15).

