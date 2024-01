2. Liga: Darum spekuliert der Gladbecker FC auf einen Punkt

Der Gladbecker FC, unser Bild zeigt Max Große-Kreul, tritt in der 2. Liga beim TV Refrath II und beim 1. BV Mülheim an.

In der 2. Badminton-Bundesliga stellt sich der Gladbecker FC am Wochenende (20./21. Januar) beim TV Refrath II und bei Tabellenführer 1. BV Mülheim vor. Malte Demond, der Vorsitzende des GFC, spekuliert zumindest auf einen Punkt. Stapelt er tief? Immerhin hat der Aufsteiger aus Brauck am vergangenen Doppelspieltag vier Punkte geholt und konnte dabei auch erneut das Spitzenteam SG EBT Berlin bezwingen.

„In Mülheim“, sagt Malte Demond, „wartet ein Bonusspiel auf uns, da müssen wir uns nichts vormachen.“ Zur Erinnerung: Der 1. BV führt mit vier Punkten Vorsprung vor dem 1. BC Wipperfeld und der SG EBT Berlin die Tabelle an. In der Hinrunde kassierte der Federball-Club eine 1:6-Heimniederlage gegen den Aufstiegsfavoriten.

Der TV Refrath II steckt wie der GFC im Abstiegskampf

Ganz anders sehen die Kräfteverhältnisse in der Partie bei der Refrather Zweitvertretung aus. Die hat einen Punkt mehr auf dem Konto als die Gladbecker, die sich beim ersten Aufeinandertreffen mit 3:4 geschlagen geben mussten. Mit diesem Resultat könnte Demond auch dieses Mal gut leben.

Der Gladbecker FC hat in der 2. Badminton-Bundesliga vier Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Begründung: Der GFC kann am Wochenende nicht in Bestbesetzung antreten. Fehlen wird unter anderem der starke Louis Ducrot. Der Franzose nimmt nämlich an einem Turnier in Schweden teil.

Die Gladbecker gehen mit einem Vorsprung von vier Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz, den der BV Gifhorn belegt, in den 16. und 17. Spieltag. Demond: „Das ist ein Polster, das wir brauchen, weil jetzt, auch aufgrund unserer dünnen Personaldecke, schwere Spiele anstehen.“

Gegen die Berliner Teams hat der Gladbecker FC vier Punkte geholt

Immerhin: Der jüngste Doppelspieltag gegen die Berliner Teams verlief für den Federball-Club wie schon in der Hinrunde in der Hauptstadt erfolgreich. Das Team holte nämlich nicht nur gegen die SG EBT Berlin (4:3) zwei Zähler, sondern auch gegen den ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden SV Berliner Brauereien (4:3).

Der SV Berliner Brauereien hat sich in der Winterpause verstärkt und trat in Brauck in Bestbesetzung an. „Das war ein Spiel auf starkem Niveau“, sagt Demond.

