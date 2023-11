2. Liga: Darum rechnet sich der Gladbecker FC wenig aus

Gladbeck. Jüngst hat der Gladbecker FC in der 2. Badminton-Bundesliga den Spitzenreiter gestürzt. Am anstehenden Doppelspieltag sieht es aber schlecht aus.

In der 2. Badminton-Bundesliga steht für den Gladbecker Federball Club ein weiterer Heim-Doppelspieltag auf dem Plan. Der Aufsteiger, der zuletzt durch den unerwarteten Erfolg bei Spitzenreiter SG EBT Berlin auf sich aufmerksam gemacht hat, empfängt in der Halle am Kortenkamp zunächst die Zweitvertretung des 1. BC Wipperfeld (Sa., 11. November, 13 Uhr) und dann den VfB GW Mülheim (So., 12. November, 12 Uhr).

Beide Gegner sind in der Tabelle besser platziert als der GFC, der indes mit seinen 10 Punkten aus den ersten neun Spielen und Rang sieben sehr gut leben kann. Sechs Zähler beträgt der Vorsprung des Aufsteigers vor dem ersten Abstiegsrang, den der SV Berliner Brauereien belegt - und bei dem die Gladbecker zuletzt ja auch gewinnen konnten.

Ungeachtet des überaus erfolgreichen Wochenendes in der Bundeshauptstadt rechnet sich der Federball Club für die anstehenden Partien gegen den Tabellenfünften 1. BC Wipperfeld II und gegen den auf Rang drei notierten VfB GW Mülheim allerdings wenig aus. „Die personellen Vorzeichen sind nicht ganz so gut“, sagt der VfB-Vorsitzende Malte Demond.

Maria Sudimac kommt erstmals seit längerer Zeit beim Gladbecker FC wieder zum Einsatz. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Spieler aus der dritten GFC-Mannschaft helfen oben aus

Die Spitzenspieler des Vereins, Niluka Karunaratne, Mateusz Danielak, Louis Ducrot und auch Mariia Stoliarenko, stehen nämlich allesamt nicht zur Verfügung. Nach Lage der Dinge werden in der Begegnung mit Wipperfeld Akteure aus der zweiten und einen Tag später gegen Mülheim sogar welche aus der dritten Mannschaft zum Zuge kommen.

Malte Demond sagt daher: „Sie sollen ein bisschen Spaß haben, auch das Abenteuer 2. Liga mitmachen und, da wo es möglich ist, die Gegner ärgern. Realistisch betrachtet bestehen relativ wenig Chancen, in unserer Besetzung gegen Wipperfeld oder Mülheim zu punkten.“

