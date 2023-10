2. Bundesliga: Gladbecker FC holt zwei ganz wichtige Punkte

Gladbeck. Der Gladbecker FC hat in der 2. Badminton-Bundesliga Gifhorn bezwungen und gegen Trittau verloren. GFC-Chef Demond zieht erste Zwischenbilanz.

Der Gladbecker FC hat in der 2. Badminton-Bundesliga den zweiten Saisonsieg gefeiert. Mit 4:3 rang der Federball Club im Duell der Aufsteiger den BV Gifhorn in der Halle am Kortenkamp in Brauck nieder. Der zweite Vergleich - Gegner war Spitzenreiter TSV Trittau - ging dagegen mit 1:6 deutlich verloren.

„Das ist okay“, ordnete GFC-Vorsitzender Malte Demond die beiden Resultate ein. Er betonte: „Gegen Gifhorn, das nicht in Bestbesetzung angetreten ist, hätten wir uns vielleicht einen etwas höheren Sieg gewünscht. Trittau war wie erwartet eine Nummer zu stark für uns.“

Der GFC hat nach nunmehr fünf absolvierten Spielen fünf Punkte auf dem Konto. Damit belegt der Aufsteiger den achten Platz. Wichtiger noch: Der Vorsprung vor den beiden Abstiegsplätzen, die derzeit der SV Berliner Brauereien und der BV Gifhorn belegen, beträgt drei Zähler. Dazu Demond: „Wir sind voll im Soll und haben die Punkte, die wir holen mussten, auch geholt.“

Niluka Karunaratne gewann für den Gladbecker FC im Zweitliga-Spiel gegen Gifhorn das erste Herren-Einzel. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Gladbecker FC kann einmal kurz durchatmen

In der Begegnung mit dem BV Gifhorn holten Mariia Stoliarenko/Lena Seibert (11:7, 11:9, 11:6), das zweite Herrendoppel Maximilian Große-Kreul/Stefan Hohenberg (13:11, 11:7, 11:9), Niluka Karunaratne (11:9, 11:9, 11:7) und Mariia Stoliarenko die Punkte. Im Match gegen Trittau war lediglich Mariia Stoliarenko (11:4, 11:2, 11:4) erfolgreich.

Nun können die Gladbecker einmal kurz durchatmen. Weiter geht es nämlich erst am Samstag und Sonntag, 21./22. Oktober, mit einem weiteren Doppelspieltag. Der Federball Club genießt abermals Heimrecht und empfängt den Tabellenzweiten 1. BV Mülheim und einen Tag später den auf Rang zehn notierten TV Refrath II.

