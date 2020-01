Gladbeck. Die Wasserballer des SV Gladbeck 13 haben in der neuen Saison die ersten Punkte eingefahren. So lief das Heimspiel gegen den SC Coesfeld II.

16:5! Souveräner SV Gladbeck 13 feiert den ersten Saisonsieg

Die ersten Punkte sicherten sich Wasserballer des SV Gladbeck 13 in der neuen Saison in der Nordwestfalenliga. Gegen die Zweitvertretung des SC Coesfeld setzten sich die Schwarz-Gelben in der heimischen Traglufthalle mit 16:5 (3:0, 3:2, 4:1, 6:2) erfolgreich in Szene.

Nach ihrer Niederlage zum Auftakt gegen den SVO Borghorst am vergangenen Wochenende kehrten die von Sebastian Neumann gecoachten 13er gestärkt zurück. Insbesondere in den ersten beiden Vierteln blieben sie fast fehlerfrei und nutzten ihre Überlegenheit auch, um sich deutlich abzusetzen.

Der SV Gladbeck 13 kontert Coesfeld immer wieder aus

Max Baumeister, Kapitän des SV Gladbeck 13, steuerte zum Erfolg über den SC Coesfeld II einen Treffer bei. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Schon nach dem ersten Viertel offenbarten die Coesfelder konditionelle Probleme. Die Folge: das Team leistete sich viele Fehler. Die jungen 13er konterten den Gast immer wieder gekonnt aus und kamen schnell zu ihren ersten Treffern.

Nach dem Seitenwechsel und klaren Ansagen von Kapitän und Trainer starteten die 13er weiterhin hochmotiviert in die zweite Spielhälfte. Sie setzten sich im dritten Viertel auf 10:3 ab und machten deutlich, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.

Nun muss der SV Gladbeck 13 zweimal auswärts ran

„Trotz des erfolgreichen Spiels gilt es weiterhin das effiziente Training fortzusetzen, um weitere Erfolge einzufahren“, sagte nach der Partie Maximilian Baumeister, Kapitän der 13er.

Nun warten zwei Auswärtsspiele auf den Schwimmverein. Zunächst geht es zur WSG Vest III (6. Februar) und danach zum WSV Bocholt II (11. Februar). Das nächste Heimspiel steigt erst 21. Februar um 20.30 Uhr. Gegner in der Traglufthalle an der Schützenstraße ist an diesem Freitagabend der TV Vreden.

Das Gladbecker Derby steigt am Freitag, 28. Februar

Wiederum eine Woche später, also am Freitag, 28. Februar, steht das immergrüne Gladbecker Derby an. Gastgeber im ersten Aufeinandertreffen ist der VfL.

SV Gladbeck 13: Krause (Torwart), Hollstein (2 Tore)), Baumeister (1), Arndt, Taube, Wöllke, Khalil (1), St. Neumann (5), Lechtenberg (2), Ebel (2), Schäfer (2).