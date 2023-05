100 Jahre SV Zweckel: Traditionskick, Darts-Stars, Historie

Gladbeck. Der SV Zweckel haut zwei Wochen lang auf die Pauke: Das ist das Festprogramm im August zum 100-jährigen Bestehen des Vereins.

Der SV Zweckel haut vom 12. bis zum 26. August kräftig auf die Pauke. Der Verein wird schließlich 100 Jahre alt. Das Programm der Jubiläumswochen steht inzwischen fest.

Für den sportlichen Höhepunkt der Feiertage sorgen nicht die Fußballer der Schwarz-Grünen. Diese machen allerdings den Anfang. Am Samstag, 12. August, kommt es nämlich auf dem Rasenplatz an der Dorstener Straße zu einem Vergleich zwischen der Traditionsmannschaft des SV Zweckel und einer Stadtauswahl.

„Zum Einsatz“, betont Uli Wloch, der Vorsitzende des SVZ, „kommen nur Spieler, die mindestens halb so alt sind wie unser Verein.“ Wer für die Ü50 des SV Zweckel auflaufen wird, ist noch nicht endgültig entschieden.

Wie im Gladbecker Norden aber zu hören ist, sollen unter anderem Ralf Mossakowski, der viele Jahre lang als Abwehrspezialist die Knochen hingehalten hat, Günter Appelt, Trainer der ersten Mannschaft und Coach des SVZ-Teams, das anno 2013 den Aufstieg in die Oberliga Westfalen gepackt hat, und auch Uli Wloch noch einmal die Fußballschuhe schnüren. Ehemalige Zweckeler Spieler, die ebenfalls mitmischen wollen beim Jubiläumskick, können sich bei Udo Temma unter info@svzweckel.de melden.

Die Stadtauswahl stellt ein Trainerteam zusammen, genauer: Dieter Bugdoll, der ehemalige Sportamtsleiter und Erfolgstrainer des FC Gladbeck, und Holger Zilcher, Vorsitzender der Fachschaft Fußball.

Die Darts-Abteilung des SV Zweckel hat sich fürs 100-Jährige ganz besonders ins Zeug gelegt. Sie organisiert am Freitag, 25. August, eine Gala in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, an der in Jonny Clayton (Wales) und Joe Cullen (England) die Nummer sieben und Nummer zwölf der aktuellen Weltrangliste teilnehmen.

Gäste können gegen Stars spielen

Besucherinnen und Besucher der Darts-Gala können übrigens gegen diese beiden Topstars antreten, die Modalitäten hierzu werden noch bekanntgegeben. Als Caller (Schiedsrichter) haben die Darter Russ Bray verpflichtet, der aufgrund seiner markant rauchigen Stimme als „The Voice“ bekannt ist.

Die Feierlichkeiten aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des SV Zweckel enden einen Tag später, am Samstag, 26. August, ab 19.23 Uhr mit der Jubiläumsparty in der Stadthalle. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Gelsenkirchener Rock-, Pop-, Schlager-, Oldie-, und Disco-Partyband Take 5.

Auch am Wochenende 18./19. August wird in Zweckel gefeiert. Am Freitag findet an der Dorstener Straße ein Tag der Erinnerungen statt. Präsentiert werden alte Bilder und Zeitungsartikel aus früheren Zeiten. „Außerdem“, betont Uli Wloch, „werden ältere Zweckeler wie unser Ehrenvorsitzender Uli Simon berichten, wie es in den 40er und 50er Jahren bei uns im Verein war.“ Einen Tag später gehört die Anlage der Jugendabteilung. Sie organisiert Spiele und Spaß nicht nur für die Kleinen. „Geplant sind“, sagt Uli Wloch, „unter anderem Spiele gegen namhafte Gegner.“

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens wird der SV Zweckel des Weiteren eine Festschrift herausgeben. Verantwortlich dafür zeichnen Uli Wloch und Jonas Ortmann. Der Letztgenannte ist SVZ-Mitglied seit Jugendzeiten und Bild-Sportredakteur.

