100-Jahr-Feiern: Der SV Zweckel startet den Vorverkauf

Gladbeck. Für die großen Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen startet der SV Zweckel den Vorverkauf. Wer zunächst wo wie viele Tickets bekommen kann.

Der Vorverkauf für die beiden großen Veranstaltungen aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des SV Zweckel hat jetzt zunächst für die Mitglieder des Klubs begonnen. Ab dem 22. Juni können auch Nichtmitglieder Eintrittskarten erstehen.

Sowohl für die Darts-Gala am Freitag, 25. August, als auch für die Jubiläumsparty einen Tag später in der Mathias-Jakobs-Stadthalle können Mitglieder des SV Zweckel ab sofort jeweils zwei Karten pro Veranstaltung im Vereinsheim an der Dorstener Straße erwerben.

100-Jahr-Feier des SV Zweckel: Weltklasse-Darter treten an

Diese erhalten die Tickets zu einem ermäßigten Preis von 20 Euro (25 Euro für Nichtmitglieder) für die Darts-Gala und 10 Euro (statt 15 für Nichtmitglieder) für die Jubiläumsparty.

In Aktion: Dartsprofi Jonny „The Ferret“ Clayton. Er nimmt an der Darts-Gala aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des SV Zweckel teil. Foto: Bradley Collyer / dpa

Bei der Darts-Gala treten unter anderem die Weltklasse-Profis Jonny Clayton (Wales) und Joe Cullen (England) an. Als Caller (Schiedsrichter) wird Russ Bray fungieren, er ist wegen seiner markanten Stimme in der Szene als „The Voice“ bekannt.

Bei der Jubiläumsfeier tritt die Band Take 5 aus Gelsenkirchen auf. Sie spielt Rock, Pop, Schlager, Oldies und Disco.

