1. Zweckler Dartverein überzeugt bei einem Onlineturnier

Gladbeck. Vier Spieler des 1. Zweckler Dartvereins nahmen an einem Onlineturnier teil. Das Team aus Gladbeck erreichte eine Top-Platzierung.

Ein besseres Training gibt es nicht.“ Die Spieler des 1. Zweckler Dartvereins sind sich unisono einig. Diese treffen sich gerade online, um gegen teils bekannte, teils fremde dartverrückte Akteure zu spielen - und das mit Erfolg. In einem Team-Turnier, welches seit einigen Wochen lief, belegte das Team Zweckel mit Christian Kulik, Sebastian Schroer, Steven Marckowiak und Ben Tautz den zweiten Platz.

20 Teams sind an den Start gegangen

20 Teams zwischen zwei und fünf Personen (pro Spiel darf zweimal gewechselt werden) gingen in dieser Online-Liga in vier Fünfergruppen an den Start. Zunächst gab es zwei Einzelspiele, dann ein Doppelspiel und anschließend zwei weitere Einzelspiele.

Die Spieler des 1. Zweckler Dartvereins setzten sich in ihrer Gruppe mit drei Siegen und einer knappen Niederlage auf Platz zwei durch und qualifizierten sich damit für die Endrunde. Nach einem mehr als knappen 3:2-Sieg im Viertelfinale – Steven Marckowiak machte im letzten Einzelspiel den Sack zu – konnte der 1. ZDV im Halbfinale einen ungefährdeten 3:0-Erfolg einfahren.

Im Januar soll es mit der DoppelDartLiga weitergehen

Im Finale zogen die Zweckeler zwar den Kürzeren und verloren mit 1:3, doch in der neuen Auflage, die Anfang Januar starten soll, gibt es für Christian Kulik, Sebastian Schroer, Steven Marckowiak und Ben Tautz die nächste Chance für den Titel in der DoppelDartLiga.

