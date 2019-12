1:7! Bei BV Rentfort II brechen nach einer Stunde alle Dämme

Der Tabellenführer der Kreisliga A1 war wie schon in der Hinrunde eine Nummer zu groß für den BV Rentfort II. Hatten die Gladbecker im Sommer gegen die SpVgg Erle 19 eine böse 0:13-Packung kassiert, gab es dieses Mal an der heimischen Hegestraße eine 1:7-Pleite.

Dabei verkauften sich die Platzherren bis zur 60. Minute sehr teuer. Zu diesem Zeitpunkt führte der Spitzenreiter nämlich nur mit 2:1. Nach dem Treffer zum 3:1 brachen beim BVR II jedoch alle Dämme. „Wenn man nicht trainiert, hat man nun einmal nur Körner für eine Stunde“, sagte Rentforts Trainer Michael Berger, der froh war, dass nun erst einmal Pause ist.

BV Renfort II muss einmal mehr um den Klassenerhalt kämpfen

Michael Berger, Trainer des BV Rentfort II, ist froh, dass die Winterpause begonnen hat. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Es gelte, so Berger, sich nun zu sammeln und zu hoffen, dass man in der Rückrunde mit der gesamten Mannschaft an den Start gehen könne. „Wir hatten zuletzt doch sehr viele Verletzte“, sagte der Trainer der Rentforter Zweitvertretung, die im neuen Jahr einmal mehr um den Klassenerhalt kämpfen muss. Sollten die zuletzt Fehlenden wieder dabei sein und zwölf bis 14 Spieler regelmäßig trainieren, sollte es, so hofft jedenfalls Michael Berger „besser werden“.

BV Rentfort: Kowalski, Heinz, Shala, Mehmeti (67. Dagei), H. Berger, Kentscheschaov, Ritterpusch (46. Güngör), Sarigül, Gorzelany, Plonowski (64. Kostorz), Bartkowiak. Tore: 0:1 (15.), 1:1 Kentscheschaov (42.), 1:2 (45., Foulelfmeter), 1:3 (60.), 1:4 (63.), 1:5 (66.), 1:6 (74.), 1:7 (90.).