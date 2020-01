Das Foul an Bleron Krasniqi (am Ball) führte zum Schalker Elfmeter, den Jimmy Kaparos aber nicht verwandelte.

Gelsenkirchen. Schalkes U 19 gewinnt ihr Testspiel gegen den von Zlatan Bajramović trainierten Karlsruher SC mit 3:0. Jimmy Kaparos verschießt einen Elfmeter.

Zweimal Tehe: Schalke schlägt das Bajramović-Team mit 3:0

Drei Tage nach dem 2:1 über den Männer-Oberligisten SC Preußen Münster II haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 einen weiteren Testspielsieg gefeiert. Der Tabellensechste der A-Junioren-Bundesliga West setzte sich gegen den Tabellensiebten der Staffel Süd/Südwest, den Karlsruher SC, mit 3:0 (0:0) durch. Damit kassierte das Team des ehemaligen Schalker Profis Zlatan Bajramović während seines Ruhrpott-Trainingslagers seine erste Niederlage. Zuvor hatte es sowohl beim VfL Bochum als auch beim MSV Duisburg mit 2:1 gewonnen.

In der ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften Chancen erspielten, fielen keine Tore. Ein Schalker aber hatte ein Déjà-vu-Erlebnis: Jimmy Kaparos. Wie schon am Donnerstag gegen Münsters Zweite, als er über das Tor geschossen hatte, scheiterte der 18-Jährige vom Elfmeterpunkt aus. Diesmal scheiterte er am KSC-Keeper, nachdem zuvor Bleron Krasniqi im Karlsruher Strafraum gefoult worden war.

Franck Tehe trifft zum Schalker 1:0 und 2:0

Kurz nach der Pause durften die Schalker dann endlich jubeln: Franck Tehe gelang mit einem tollen 25-Meter-Schuss das 1:0. Zehn Minuten später zeichnete der 17-Jährige auch für das 2:0 verantwortlich, ehe René Biskup den Schlusspunkt setzte, als er in der 90. Minute mit seinem Nachschuss zum 3:0 für die königsblaue U 19 erfolgreich war.

„Mit dem Karlsruher SC hatten wir einen wirklichen starken Gegner zu Gast“, sagte Schalkes Trainer Norbert Elgert auf knappenschmiede.de. „Beide Teams haben sehr viel Spielfreude gezeigt und auf Augenhöhe agiert. Alles in allem war es ein wirklich gutes und interessantes Testspiel.“

Testspiel in Rheda-Wiedenbrück gegen Hannover 96

Bevor die Schalker A-Junioren am 2. Februar (Sonntag, 11 Uhr) beim DSC Arminia Bielefeld in die zweite Bundesliga-Saisonhälfte starten werden, testen sie am kommenden Samstag (25. Januar, 15 Uhr) noch einmal. In Rheda-Wiedenbrück in der Tönnies-Arena trifft das Elgert-Team auf Hannover 96, den Tabellenfünften der Bundesliga-Staffel Nord/Nordwest. (AHa)

Tore: 1:0, 2:0 Franck Tehe (47., 57.), 3:0 René Biskup (90.).

FC Schalke 04 U 19: Canpolat (46. Wienand) - Barnes (46. Ezeh), Kaparos (46. Aliu), Cross, Michael (46. Aweimer) - Scheller (46. Tost) – Ennali (46. Tehe), Kronmüller, Janke, Hoppe (46. Biskup) - Krasniqi.