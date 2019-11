Zwei neue Vizeweltmeister bei Bushido-Ryu

Abu Dhabi. Bei den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi gewinnen Julian Stonjek bei den Männern und Louis Theodoridis in der U21-Klasse jeweils Silber.

Das Jahr endet für den Budo-Sport-Club Bushido-Ryu Gelsenkirchen mit zwei schönen Erfolgen. Bei den Ju-Jutsu-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigen Arabischen Emirate, gewannen die beiden Bundeskaderathleten Julian Stonjek und Louis Theodoridis jeweils die Silbermedaille im Bodenkampf Ne-Waza.

Als Erster war am Persischen Golf Louis Theodoridis an der Reihe. Nach zweimal Bronze bei den Weltmeisterschaften der U18 und U21 in den vergangenen beiden Jahren kletterte er nun in der U21 eine Stufe höher auf dem Siegerpodest in der Mubadala Arena. In der Klasse bis 94 Kilogramm musste er sich erst im Finale dem Polen Marcin Maciulewicz geschlagen geben. Zuvor hatte er sich gegen Mansurbek Khudoyberdiev aus Usbekistan und Abdullah Amad Ruzaik Alkubaisi aus dem Gastgeberland durchgesetzt.

Foto: Jörg Eschenfelder / DJJV

„Es war mir eine Ehre, erneut in Abu Dhabi starten zu können und am Ende eine Medaille mit nach Hause zu bringen“, sagte Louis Theodoridis. „Diesmal in der höheren Gewichtsklasse bis 94 Kilogramm anzutreten, war eine neue Erfahrung. Der außergewöhnliche Austragungsort und die besondere Wettkampfatmosphäre in der Halle haben mich sehr beeindruckt. Auf internationalem Niveau zu kämpfen, ist für einen Sportler immer eine besondere Herausforderung. Die Ehre, sein Land zu vertreten, umjubelt vom Publikum, holt auch die letzten Reserven aus dir heraus.“

Sieg gegen den Europameister

Für den U16-Weltmeister von 2016, Julian Stonjek, sind internationale Turniere bereits Routine. Im vergangenen Jahr hatte er in Malmö die Bronzemedaille gewonnen. Der 23-Jährige musste auf dem Weg ins WM-Finale der Männer in der Klasse bis 94 Kilogramm aber zwei Gegner mehr aus dem Weg räumen als sein Bushido-Ryu-Kollege. Nach einem knappen Sieg gegen Bilal Ghadban aus Palästina setzte sich Stonjek dreimal klar durch: gegen Sherzod Mutalov aus Usbekistan, Abdullah Amad Ruzaik Alkubaisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Europameister Bartosz Zawadzki aus Polen.

„Diese drei Siege gelangen in jeweils unter einer Minute. Zwei davon per Fußhebel, einen per Würger“, sagte Julian Stonjek. „Im Finale traf ich dann im letzten Kampf des Abends auf den Lokalmatadoren Faisal Alkitbi, dem ich in einem knappen Kampf mit einer Wertung unterlag.“

Fabian Kampkötter EM-Neunter

Bei der Ju-Jutsu-Europameisterschaft der Altersklasse U18 auf Kreta wurde Fabian Kampkötter vom BSC Bushido-Ryu Neunter. In Heraklion gewann Fabian Kampkötter in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm zunächst gegen den Belgier Nabil Belmir mit Full-Ippon, unterlag dann aber knapp dem Italiener Rosario Galioto. In der Verliererrunde verlor er dann erneut knapp gegen den Rumänen Paul Vacaru. Europameister im Fighting wurde der Italiener Giorgio Luna.

Sieben Medaillen für Bushido-Ryu beim Pader-Cup

Während Julian Stonjek, Louis Theodoridis und Fabian Kampkötter bei Welt- und Europameisterschaften am Start waren, nahm ein anderer Teil Aktiver des Budo-Sport-Clubs Bushido-Ryu Gelsenkirchen am Pader-Cup in Paderborn teil. Und wie immer kehrten die Erler Ju-Jutsu-Sportler mit zahlreichen Medaillen in die Heimat zurück. Am Ende gewann Bushido-Ryu zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze.

Goldmedaillen gab es für Lennard Scharf im Fighting der U21-Klasse bis 85 Kilogramm sowie für das Duo Nila Katzmarzik und Lea-Marie Weinberger. Die beiden wurden von der U10 in die U12 hochgestuft. „Sie hatten erst vor einem Jahr angefangen mit dem Duo und haben nun ihr erstes Gold geholt“, sagte Bushido-Ryu-Trainer Chris Oczylok. „Sonst haben sie immer zweite oder dritte Plätze belegt, und das gegen weitaus ältere Gegner.“

Im Fighting holten zudem Lilly Mae Lieder, Lina Rynio und Enya Vesiqi (alle U12) Silbermedaillen. Bronze gewannen in Paderborn Nico Katzmarzik und Emily Weinberger (beide U14).