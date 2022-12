Zielsetzung der Schalker U19: Oben dranbleiben

Norbert Elgert, Trainer der Schalker U19, will mit seinem Team oben dranbleiben. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Der aktuelle Tabellendritte will die Hürde in Paderborn überspringen, um weiterhin ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitzureden.

Die U19 des FC Schalke 04 verbringt am Sonntag einige Stunden auf der Autobahn: Die Auswärtstour zum Spiel nach Paderborn (11 Uhr) zählt zu den weiteren Fahrten in der A-Jugend-Bundesliga.

Ein unangenehmer Gegner für Schalke

„Paderborn ist ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt Schalkes Trainer Norbert Elgert auf knappenschmiede.de, „unter anderem haben sie gegen starke Bochumer und Leverkusener gewonnen. Uns erwartet eine kampfstarke und sehr intensive Mannschaft.“

Trainer Elgert sieht sein Team gut vorbereitet

Vor allem in der Offensive sieht der S04-Coach die Ostwestfalen stark besetzt. Die Zielsetzung für den Tabellendritten ist klar. Norbert Elgert: „Wir sind gut vorbereitet und wollen oben dranbleiben.“ Zuletzt gab es in der A-Jugend-Bundesliga für Schalke ein 5:1 gegen den SC Verl. Davor sprang ein 2:1-Erfolg in Hilden heraus.

