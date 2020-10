Ahmet Inal schwelgt nur kurz in Erinnerung. Am 23. Februar dieses Jahres feierte er sein Liga-Debüt als Trainer des Gelsenkirchener Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel und startete mit einem 2:1 beim BV Westfalia Wickede erfolgreich in die Mission Klassenerhalt. Ob er sich daran vor dem neuerlichen Gastspiel bei den Dortmundern am Sonntag (15 Uhr) noch einmal zurückerinnert? „Definitiv“, sagt Ahmet Inal. „Das war ein klasse Spiel von uns. Wir werden das gegenüber den Jungs auch ansprechen, vielleicht geben sie dann ja fünf Prozent mehr.“

Das war’s dann aber schon mit den Erinnerungen. Die Gegenwart ist Ahmet Inal wichtiger, schließlich ist das anstehende Auswärtsspiel in Wickede genau wie vor knapp acht Monaten ein Kellerduell. Die Westfalia liegt mit zwei Punkten auf einem Abstiegsplatz, YEG hat mit vier Zählern mehr den letzten Nichtabstiegsrang inne. Da für die Hasseler in der nächsten Woche noch die Partie gegen den zwischen YEG und der Westfalia liegenden BSV Schüren ansteht, hat Ahmet Inal ein klares Ziel. „Wir wollen aus diesen beiden Spielen sechs Punkte holen, um schnell da unten rauszukommen“, fordert er.

YEG-Trainer Ahmet Inal: „Es reicht nicht, nur 45 Minuten Vollgas zu geben“

Was es dazu braucht, weiß Ahmet Inal genau. „Wir müssen konstanter werden. Es reicht nicht, nur 45 Minuten Vollgas zu geben“, betont er und verweist auf das jüngste 3:3 gegen Wiemelhausen, bei dem die Hasseler dank einer Energieleistung in der zweiten Halbzeit noch den 1:3-Rückstand ausglichen. „Außerdem müssen wir uns allein auf uns konzentrieren. Wir haben uns zuletzt zu sehr ablenken lassen und uns mit dem Schiedsrichter oder den Zuschauern beschäftigt“, ergänzt der Trainer, der in Wickede wieder auf den zuletzt gesperrten Sky Maximilian Krzysztofiak bauen kann. Unklar ist dagegen, ob die am Knie angeschlagenen Mert Kilic und Semih Esen spielen können.

Doch selbst wenn in Semih Esen der 3:3-Torschütze aus der Vorwoche ausfallen könnte, ist es wahrscheinlich, dass in Wickede die Stunde der Hasseler Offensivabteilung schlagen wird. Mit 21 Gegentoren stellt die Westfalia die zweitschlechteste Defensive der Liga. Ahmet Inal warnt dennoch: „Die Wickeder sind eine junge, eingeschworene Truppe. Wir dürfen sie nicht unterschätzen.“ (AA)

