Eines können sich die Westfalenliga-Fußballer von YEG Hassel in dieser von so vielen Problemen begleiteten Saison bislang nicht vorwerfen lassen: Konstanz. Die legen die Grün-Weißen nämlich bereits seit dem neunten Spieltag – wenn auch unfreiwillig – an den Tag. Seit Anfang Oktober belegt YEG ununterbrochen den letzten Platz. Doch damit könnte nun Schluss sein: Sollten die Hasseler nämlich das Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, am Lüttinghof gegen den Tabellendrittletzten FSV Gerlingen gewinnen, würden sie an dem aktuell zwei Punkte besseren Aufsteiger vorbeiziehen und die rote Laterne somit endlich loswerden. Bei Patzern der Konkurrenz aus Sodingen und Wickede wäre sogar der Sprung auf den Relegationsplatz möglich.

Ahmet Inal ist das natürlich bewusst. Für den YEG-Trainer ist dies zusätzliche Motivation: „Jeder Fußballer weiß, wie es ist, ganz unten zu stehen. Das ist vor allem eine mentale Belastung. Deshalb würde es natürlich allen guttun, wenn wir die Möglichkeit nutzen und da unten rauskommen“, sagt er. Druck will er vor dem wichtigen Kellerduell deshalb aber nicht aufbauen: „Wir werden den Jungs keinen Druck machen. Sie sollen einfach an die Leistung aus der vergangenen Woche anknüpfen.“

Inal schwärmt von seinem Team

Die gefiel Ahmet Inal nämlich trotz des 0:2 bei Spitzenreiter SG Finnentrop/Bamenohl ausgesprochen gut. „Wir haben uns richtig stark präsentiert, waren aggressiv in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen und haben uns viele Chancen herausgespielt. Das einzige Problem war, dass wir das Tor nicht gemacht haben“, so Inal. „Dass wir uns so viele Möglichkeiten erarbeitet haben, macht mir aber Hoffnung. Schließlich wäre es schlimmer gewesen, wenn wir uns keine Chancen herausgespielt hätten.“

Mit der Partie in Finnentrop setzte YEG den in diesem Jahr begonnenen Aufwärtstrend fort. Eine Woche zuvor hatten Ahmet Inals Schützlinge schon bei Westfalia Wickede mit 2:1 gewonnen. Rückblickend auf die jüngste Trainingseinheit gerät der Coach sogar ins Schwärmen: „Beim Abschlussspiel habe ich in den letzten 30 Minuten nichts mehr gesagt“, erzählt der 38-Jährige und schiebt schmunzelnd nach: „Das gibt es bei mir eigentlich nie, weil ich immer irgendwelche Anweisungen rufe. Aber die Jungs haben so schönen Fußball gespielt, dass ich nichts mehr sagen musste.“

Gerlingen zuletzt mit fünf Pleiten

Entsprechend selbstbewusst gehen die Gastgeber in die Partie mit dem FSV, zumal der angesichts von fünf Niederlagen in Folge „auch in der Krise steckt“, wie Ahmet Inal findet. Im Umkehrschluss appelliert er aber auch an seine Kicker: „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen und keinen Prozent weniger geben. Gerlingen wird uns trotzdem alles abverlangen.“

Umso besser also, dass der Fußball-Lehrer am Sonntag mehr denn je die Qual der Wahl haben wird: Emre Can und Tolga Cengelcik trainierten zuletzt zwar weiterhin nur individuell, doch dafür kehren Enes Kodaman und Torwart Polat Keser nach Verletzung beziehungsweise Krankheit zurück. Ob Letzterer aber auch wirklich schon fit genug ist, um den in Finnentrop laut Ahmet Inal „überragenden“ Ersatzkeeper Lukas Peto auf die Bank zu verdrängen, ist noch offen.

Klar ist allerdings bereits, dass die Hasseler ihre Zuschauer im ersten Heimspiel dieses Jahres mit einem Dreier beschenken wollen. „Es ist ein großer Faktor für uns, vor unseren Fans zu spielen. Deshalb freuen wir uns sehr darauf und hoffen auf einen Sieg“, betont Ahmet Inal. Dann wäre der Weg frei für eine neue Konstanz: kontinuierlich nach oben.