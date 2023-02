YEG Hassel sammelt 14.000 Euro für die Erdbebenopfer ein

Ergreifender Moment: Nach dem zwischenzeitlichen 2:0 gegen Obersprockhövel knien sich die YEG Hassel-Spieler aus Respekt vor den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien auf den Rasen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Hassel. Nach dem Tor zum 2:0 gingen die Spieler von Fußball-Westfalenligist YEG Hassel auf die Knie und verbeugten sich. So kam es zu der Aktion.

Nebeneinander knieten sie auf dem Boden und hielten einen kurzen Moment inne. Es war einer von vielen emotionalen Momenten kürzlich im Spiel gegen den SC Obersprockhövel. Nicht wegen des 3:1-Sieges, sondern wegen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien, das wenige Tage zuvor auch die Hasseler tief geschockt hatte.

Ein Gebet für die Opfer des Erdbebens

Sie haben viele Freunde und Verwandte, die vom Erdbeben betroffen sind. „Das war ein Gebet für die Opfer des Erdbebens“, erklärt YEGs sportlicher Leiter Sener Bükrü den besonderen Jubel. Vor der Partie hatten die Hasseler angekündigt, die Einnahmen aus dem Spiel und dem im Kreispokal gegen den FC Zrinski (13:1) an die Erdbebenopfer zu spenden. Wie YEG nun mitteilt, sind insgesamt 12.200 Euro bei der Aktion zusammengekommen, ein Sponsor der Hasseler stockt diese Summe sogar noch auf 14.000 Euro auf.

Mit dem Geld werden Wohncontainer angeschafft

Mit dem Geld werden nun sieben Wohncontainer angeschafft, die den Menschen vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Die Container bestehen etwa aus einem Schlafraum und einem Badezimmer und kosten jeweils rund 2.000 Euro. „Einige Bekannte von uns organisieren das jetzt vor Ort. Die wissen ganz genau, wo diese Container am dringendsten gebraucht werden“, sagt YEGs Sener Bükrü.

Bükrü hatte „nur“ mit 6000 Euro gerechnet

Er ist von der Spendensumme beeindruckt: „Wir hatten eigentlich nur mit rund 6.000 Euro gerechnet, aber es sind dann doch mehr Zuschauer gekommen als gedacht. Es sind auch viele Leute gekommen, die nichts mit Fußball zu tun hatten und einfach nur gespendet haben. Wenn ich die Hilfsbereitschaft der Leute sehe, kriege ich Tränen in den Augen“, sagt er gerührt.

Am Spieltag gegen Obersprockhövel seien insgesamt knapp 600 Zuschauer zum Lüttinghof gekommen. Vor Anpfiff liefen die Hasseler auch mit Kindern auf den Platz, die in Anlehnung an die türkischen Nationalfarben rote und weiße Ballons in den Händen hielten und sie später in die Luft steigen ließen.

Dass die Hasseler dann auch noch mit 3:1 gewannen, rundete den Tag passend ab. Bükrü konnte das Spiel zwar nicht vor Ort verfolgen, war aber trotzdem indirekt dabei: „Erst habe ich nur den Liveticker gecheckt, aber später habe ich mich teilweise per Videoanruf zugeschaltet. Da hatte ich die ganze Zeit Gänsehaut“, erzählt er.

Benefizspiel im März ist in der Planung

Bükrü betont: „Dieser Sieg ist so wichtig für uns, den Verein und unser Land.“ Der Spendenspieltag soll jedoch nicht die letzte Aktion zugunsten der Erdbebenopfer gewesen sein: Für März planen die Alten Herren der Hasseler ein Benefizspiel. „Wir bleiben dran“, verspricht Bükrü

