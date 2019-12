Hassel. Westfalenliga-Tabellenschlusslicht YEG Hassel will mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Das Durmaz-Team empfängt die DJK TuS Hordel.

YEG Hassel hat die Fährte seiner Konkurrenten aufgenommen

„Wir müssen die letzten beiden Spiele vor der Winterpause gewinnen.“ So lautete die Forderung von Ali Durmaz, dem Trainer des Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel, in der vergangenen Woche vor dem Duell mit dem FC Iserlohn. Manch einem kam dieses Ziel damals sicher etwas vermessen vor, schließlich hatte das Schlusslicht aus Hassel in der ganzen Saison doch erst einmal gewonnen und davor beim 0:5 in Marl gegen den TuS 05 Sinsen eine Tracht Prügel kassiert. Nun, vor dem Rückrundenstart am Sonntag (14.30 Uhr, Stadion Lüttinghof), sieht das allerdings anders aus: Die Grün-Weißen können die Forderung ihres Coaches mit einem Erfolg in der letzten Partie vor der Winterpause gegen die DJK TuS Hordel aus Bochum sogar wirklich erfüllen.

Grund dafür ist der 1:0-Sieg über den FCI vom vergangenen Sonntag. Mit dem ersten Dreier seit Ende September nahmen die zuvor schon fast abgeschlagenen Hasseler wieder die Fährte ihrer Konkurrenten auf. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. „So ein Sieg euphorisiert das ganze Team. Jeder glaubt jetzt erst recht an den Klassenerhalt und will dieses letzte Spiel des Jahres unbedingt gewinnen“, sagt Ali Durmaz. „Mit einem weiteren Dreier wären wir, wenn die anderen nicht punkten, bis auf zwei Punkte dran. Dann wäre alles wieder offen“, rechnet er vor.

Beruflich verhindert: Enes Demircan fällt aus

Doch dafür könnte es durchaus leichtere Gegner als die DJK TuS geben. Die Hordeler sind Tabellendritter und stellen mit nur zwölf Gegentoren die beste Defensive der Liga. Ali Durmaz gibt sich aber trotzdem selbstbewusst: „Hordel verteidigt gut, hat nicht umsonst die beste Abwehr. Aber wir sind jederzeit in der Lage, Chancen zu kreieren. Das haben wir im Hinspiel gesehen. Wir müssen einfach die gleiche Einstellung und Bereitschaft zeigen wie gegen Iserlohn. Da haben wir richtig gut gegen den Ball gearbeitet und uns den Ball nach Fehlern direkt zurückerkämpft.“

Apropos Hinspiel: Die 1:2-Pleite wurde damals von rechtsradikalen Äußerungen gegenüber den Hasselern überschattet. Zusätzlich anstacheln will der YEG-Trainer, der nur auf den beruflich verhinderten Enes Demircan verzichten muss, seine Schützlinge damit aber nicht. „Die Beleidigungen kamen nur von einem Zuschauer, deshalb stempele ich nicht den ganzen Verein als rechtsorientiert ab“, sagt er. „Es wäre der falsche Weg, die Jungs darüber zu motivieren.“