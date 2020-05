WTV: Mehr als die Hälfte der Tennis-Teams will aufschlagen

Region. Die Spielzeit 2020 ist zur „Übergangssaison“ erklärt worden. Im Ruhr-Lippe-Bezirk haben sich die meisten Teams für die Teilnahme entschieden.

Der Westfälischen Tennis-Verband hat Anfang Mai die diesjährige Spielzeit zur „Übergangssaison“ erklärt. Bis zum 20. Mai hatten Vereine und Teams Zeit jetzt zu entscheiden, ob sie am modifizierten Wettspielbetrieb teilnehmen möchten, oder nicht. Der WTV hat nun Zahlen zu den Rückmeldungen der Vereine veröffentlicht. Demnach haben sich 58 Prozent (2.645) der insgesamt 4.560 gemeldeten Erwachsenen-Teams entschieden, am Spielbetrieb teilnehmen zu wollen. „Dieses Ergebnis spiegelt auch wider, dass in den Klubs die Entscheidung für oder gegen die Durchführung der Saison keine einfache war“, so Corina Scholten, verantwortlich für den Wettkampfsport der Erwachsenen im WTV.

Viele Zusagen im Ruhr-Lippe-Bezirk

Die Ergebnisse aus den einzelnen vier Bezirken des WTV (Münsterland, Ruhr-Lippe,Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen) sind mitunter sehr unterschiedlich. Während im Münsterland nur 46,1 Prozent der Mannschaften aufschlagen wollen, liegt die Quote in Ruhr-Lippe mit 68,3 Prozent wesentlich höher. Südwestfalen liegt mit 58,1 Prozent genau im Schnitt und in Ostwestfalen-Lippe wollen 61,5 Prozent der Teams zum Schläger greifen. Vor allem in den höheren Altersklassen gab es laut WTV erwartungsgemäß und durchweg viele Abmeldungen.

„Wir glauben, dass wir mit der Übergangssaison trotzdem eine größtenteils faire und spielbare Lösung für die Teams geschaffen haben. Alle unter einen Hut zu bekommen war schlichtweg nicht möglich. Auch hat der WTV für jedes zurückgezogene Team absolutes Verständnis“, so Lutz Rethfeld, Vizepräsident für Wettkampfsport Erwachsene im WTV.

Hin- und Rückrunde möglich

Der Verband strebt an „für jede spielwillige Mannschaft eine Lösung zu finden“. Das soll beispielsweise durch Gruppenzusammenlegungen oder Hin- und Rückspiele geschehen, so dass ausreichend sportliche Wettkämpfe stattfinden. Über die genaue Gruppeneinteilung soll bis zum Ende der Woche entschieden werden.