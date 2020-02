Die Auf- und Abstiegsregelung in den Fußball-Kreisligen war in den vergangenen Jahren zu Beginn der Rückrunde fast immer eine Rechnung mit mehreren Unbekannten. Das ist in dieser Saison etwas anders, denn bereits zum jetzigen Zeitpunkt dürfte feststehen, wie viele Mannschaften aus dem Fußballkreis Gelsenkirchen aus der Bezirksliga in die Kreisliga A absteigen müssen. Diese Zahl ist wichtig, denn danach richtet sich die Anzahl der Auf- und Absteiger auf Kreisebene. Ziel ist es, in der Saison 2020/21 in den vier Kreisliga-A-und-B-Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften zu starten.

Klar ist, dass der SV Horst 08 II nach dem freiwilligen Rückzug als erster Bezirksliga-Absteiger feststeht. Weitere Absteiger aus dem hiesigen Fußballkreis werden wohl nicht hinzukommen, denn der Vorsprung des Erler SV 08, des SC Hassel, des BV Rentfort, des SV Zweckel, des VfB Kirchhellen und von Westfalia 04 auf den Tabellen-14. sollte bei nur noch einem zu suchenden Absteiger aus der Staffel 9 groß genug sein, um nicht mehr in Gefahr zu geraten.

Vest-Sport Wie in den vergangenen Jahren hat Gelsenkirchen nur einen… Auch in dieser Saison stellt der Fußballkreis Gelsenkirchen 1,5 Aufsteiger zur Bezirksliga. Das heißt: Die Meister der beiden Kreisliga-A-Staffeln ermitteln in einem Entscheidungsspiel einen Aufsteiger. Dieses findet unmittelbar nach Beendigung der Meisterschaftssaison auf einer neutralen Sportanlage statt. Die unterlegene Mannschaft spielt gegen eine Mannschaft aus einem anderen Fußballkreis in zusätzlichen Entscheidungsspielen einen weiteren Aufsteiger zur Bezirksliga aus. Sie werden nach den Bestimmungen der Uefa-Klubwettbewerbe ausgetragen, die für Spiele im K.o.-System gelten. Der Verbandsfußballausschuss hat bereits die Paarungen für diese Spiele festgelegt. Der Vertreter aus dem Fußballkreis Gelsenkirchen duelliert sich dabei mit dem Vertreter des Fußballkreises Hagen. Die Hagener stellen ebenfalls 1,5 Aufsteiger. Das Hinspiel findet beim Gelsenkirchener Vertreter statt.

Ein Absteiger aus der Bezirksliga – das bedeutet für die Kreisliga A: der Tabellen-16. der Staffel 1 und Teutonia Schalke aus der Staffel 2 müssen direkt in die Kreisliga B absteigen. Die Teutonen hatten ihr Team bereits vor Saisonbeginn zurückgezogen. Hinzu kommt ein weiterer Absteiger aus der Kreisliga A, der zwischen den beiden Tabellen-15. ermittelt wird.

Aus der Kreisliga B steigen mindestens drei Mannschaften in die Kreisliga A auf: die beiden Staffelmeister sowie der Sieger eines Entscheidungsspiels zwischen den beiden Staffelzweiten. Sollte sich nicht nur eine, sondern zwei Mannschaften aus der Kreisliga A für den Aufstieg in die Bezirksliga qualifizieren, steigt eine zusätzliche Mannschaft aus der Kreisliga B in die Kreisliga A auf, und zwar der Verlierer des Entscheidungsspiels zwischen den beiden Staffelzweiten.

Drei Kreisliga-B-Absteiger stehen fest

Drei Mannschaften haben sich in der Kreisliga B im Laufe der Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen: Gençlerbirliği Resse II in der Staffel 1 sowie Wacker Gladbeck II und Viktoria Resse III in der Staffel 2. Sie stehen bereits als Absteiger in die Kreisliga C fest. Außerdem müssen drei weitere Mannschaften runter: die Tabellen-15. der beiden Staffeln sowie der Verlierer eines Entscheidungsspiels der beiden Tabellen-14. der beiden Staffeln.

Aus der Kreisliga C steigen mindestens fünf Teams auf: die drei Staffelmeister sowie mindestens zwei der drei Staffelzweiten, die in einer Relegationsrunde ermittelt werden. Der Letzte dieser Relegationsrunde rückt ebenfalls in die Kreisliga B auf, wenn der Fußballkreis Gelsenkirchen insgesamt zwei Aufsteiger zur Bezirksliga stellen darf.