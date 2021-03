WM-Qualifikation: Auch Ex-Schalker trifft gegen Schöpf-Team

Sarajevo/Wien. In der WM-Qualifikation siegt Dänemark mit 4:0 in Österreich. Schalkes Kolašinac und Bosnien-Herzegowina belohnen sich gegen Weltmeister nicht.

Sead Kolašinac, der Kapitän des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, und die Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas waren in der WM-Qualifikation in der Gruppe D ganz nah an einer Überraschung, mussten sich nach einer starken Leistung aber im Stadion Grbavica in Sarajevo dem Weltmeister aus Frankreich beugen. In der Gruppe F im Wiener Ernst-Happel-Stadion saßen die beiden Schalker nur auf der Bank und sahen einen 4:0-Sieg Dänemarks in Österreich.

Sieben Tage nach dem 2:2 im Auftaktspiel der WM-Qualifikation gegen Finnland, als der ehemalige Schalker Teemu Pukki zweimal für die Skandinavier getroffen hatte, waren Sead Kolašinac, der 90 Minuten durchspielte, und Bosnien-Herzegowina von ihrem zumindest zweiten Punkt nicht weit entfernt. In der 60. Minute aber köpfte Antoine Griezmann, der Stürmer des FC Barcelona, den 1:0-Siegtreffer für die Equipe Tricolore.

Frankreich führt die Tabelle der Gruppe D vor der Ukraine an

In der Tabelle der Gruppe D der WM-Qualifikation liegen die Franzosen mit sieben Punkten aus drei Spielen vorne. Auf den Plätzen folgen die Ukraine (drei Zähler) sowie mit jeweils erst zwei Partien Finnland (zwei Punkte), Bosnien-Herzegowina und Kasachstan, die beide jeweils einen Zähler haben.

Nach der Tabelle vor dem Anpfiff war es das Spitzenspiel der Gruppe F in der WM-Qualifikation, zu dem sich Österreich und Dänemark am Mittwochabend trafen. Doch spitze war in dieser Begegnung, in der die beiden Königsblauen – Torwart Frederik Rønnow bei den Skandinaviern und Alessandro Schöpf beim ÖFB-Team von Trainer Franco Foda – nicht zum Einsatz kamen, nur der Europameister von 1992.

Der ehemalige Schalker Pierre-Emile Højbjerg trifft zum 3:0

Die Österreicher offenbarten nach dem 0:0 zur Pause in der Defensive immer wieder Schwächen und kassierten vier Gegentreffer. Andreas Skov Olsen vom FC Bologna (58., 73.), Joakim Maehle von Atalanta Bergamo (63.) und Pierre-Emile Højbjerg von Tottenham Hotspur (67.), der in der Saison 2015/16 insgesamt 30 Pflichtspiele für den FC Schalke 04 absolviert hatte, erzielten die Treffer.

Damit hat Dänemark im dritten Spiel den dritten Sieg gefeiert und führt in der Gruppe F mit neun Punkten vor Schottland (fünf), Israel, Österreich (jeweils vier), den Färöer und Moldawien, die beide jeweils einen Zähler haben. (AHa)