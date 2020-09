Wieder ein Schalke-Tor für Deutschland, aber die U 18 patzt

Leipzig. Im Testspiel gegen Dänemark bringt Schalke-Verteidiger Arbnor Aliu die deutsche U-18-Nationalmannschaft mit 1:0 in Führung. Am Ende heißt es 1:3.

Die deutsche U-18-Nationalmannschaft hat ihren Auftakt der Länderspiel-Saison trotz eines Tores von Arbnor Aliu, des Innenverteidigers der Bundesliga-A-Junioren des FC Schalke 04, der ebenso wie Torwart Tjark Ernst vom VfL Bochum in der Startelf stand, in den Sand gesetzt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Manuel Baum unterlag in Leipzig im RB-Trainingszentrum am Cottaweg der U-18-Auswahl Dänemarks mit 1:3 (1:1). Wie schon tags zuvor beim 1:1 der U-19-Nationalmannschaft in Polen, als Mehmet Can Aydin getroffen hatte, ging das einzige deutsche Tor auf das Konto eines Schalkers.

Jakob Breum dreht die Partie mit einem Doppelpack für Dänemark

Bereits am kommenden Montag (7. September, 12 Uhr) besteht für die deutschen U-19-Fußballer die Chance zur Revanche, dann trifft das Team von Manuel Baum erneut in Leipzig auf den dänischen Nachwuchs. Wegen der Corona-Pandemie werden auch dieses Spiel sowie alle Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Im RB-Trainingszentrum brachte Arbnor Aliu, der in der vergangenen Saison Kapitän der königsblauen Bundesliga-B-Junioren gewesen ist, die deutsche U-18-Nationalmannschaft in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Allerdings kam das dänische Team durch den Treffer von Stürmer Wahidullah Faghir noch vor der Pause zum 1:1-Ausgleich (40.).

Schalkes U 19 testet am Samstag bei der U 19 der PSV Eindhoven

Nach dem Wechsel war es dann Jakob Breum vom Odense BK mit einem Doppelpack in der 46. und 61. Minute, der die Partie zu Gunsten der skandinavischen Gäste drehte.

Während es für die deutsche U 19 mit Kerim Çalhanoğlu und Mehmet Can Aydin am Dienstag (8. September, 11 Uhr) in Genk gegen Belgien sowie die deutsche U 18 und Arbnor Aliu eben ein zweites Mal gegen Dänemark weitergeht, bereiten sich die anderen Spieler der Schalker U-19-Mannschaft weiter auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Zu einem Test tritt das Team von Trainer Norbert Elgert am Samstagnachmittag (5. September, 14.30 Uhr) in den Niederlanden bei der U 19 der PSV Eindhoven an. (AHa)