Westfalenpokal: Nächste Runde kommt nicht nur Asa nach Erle

So wie hier im Erstrundenspiel gegen Eidinghausen/Werste jubelte der Erler SV 08 auch in Lenhausen – allerdings neun- statt elfmal. In der nächsten Runde geht’s gegen einen Regionalligisten.

Gelsenkirchen. Jugendteams des Erler SV, der SSV Buer und des FC Schalke springen in die nächste Runde. Dort warten jetzt Bundesligisten und große Namen.

Ein voller Erfolg für die Kreispokalsieger im Fußball-Westfalenpokal: Die A- und B-Junioren der SSV Buer sowie die C-Junioren des Erler SV 08 erreichten das Achtelfinale. Die U15 des FC Schalke 04 kam ebenfalls weiter.

A-Junioren: SSV Buer quält sich im Hügelland

JSG TSV Belle „Hügelland“ – SSV Buer 0:1. Fast 200 Kilometer Hinfahrt und fast 200 Kilometer Rückfahrt - und auch die 90 Minuten dazwischen waren kein Vergnügen. Der Tabellenführer der Kreisliga A Detmold kämpfte aufopferungsvoll und machte dem Landesligisten aus Buer das Leben schwer. „Wir haben auf ein Tor gespielt, aber es fehlten die zündenden Ideen“, meinte SSV-Trainer Carsten Weber nach dem 1:0-Sieg in Blomberg bei der JSG TSV Belle „Hügelland“.

Das Tor des Tages fiel 15 Minuten vor Schluss durch einen Kopfball von Tim Richter nach einer Ecke. In der nächsten Runde haben die Bueraner voraussichtlich am 20. März ein Heimspiel gegen den Westfalenliga-Spitzenreiter SC Verl.

Tor: 0:1 Tim Richter (75.).

B-Junioren: Buer gewinnt auch ohne Kampf

JSG Westerkappeln/Velpe – SSV Buer 1:2. Die Bueraner hatten in Westerkappeln mehr Mühe als erwartet. „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir ausgeschieden wären“, meinte SSV-Trainer Oktay Güney nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft. Obwohl sie zur Pause dank eines Treffers von Nelly Enotie mit 1:0 vorne lag, war er vor allem mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden.

„Wir haben uns zu doof angestellt, haben nicht gut von hinten rausgespielt“, merkte Oktay Güney kritisch an. Und er machte seinen Jungs einen weiteren Vorwurf: „Sie haben den Kampf nicht angenommen.“ Am Ende setzte sich die höhere individuelle Qualität durch. Nach dem 2:0 durch Marin Leo Pavic gelang dem Gastgeber durch einen verwandelten Handelfmeter der Ehrentreffer, aber mehr auch nicht.

In der nächsten Runde haben die Bueraner das punktlose Bundesliga-Schlusslicht SV Lippstadt 08 zu Gast. „Wir freuen uns riesig auf diese Partie“, sagt Oktay Güney. „Vielleicht werden dann auch wir von so vielen Zuschauern unterstützt wie an diesem Sonntag die Westerkappelner.“ Voraussichtlicher Termin: 20. März.

Tore: 0:1 Nelly Enotie (16.), 0:2 Marin Leo Pavic (44.), 1:2 (54., Handelfmeter).

C-Junioren: Der Erler SV 08 darf sich auf bekannte Namen freuen

SG Lenhausen/Rönkhausen/Finnentrop/Bamenohl – Erler SV 08 0:9. Die weite Fahrt ins Sauerland wurde zu einem schönen Ausflug für die in der Kreisliga A spielenden C-Junioren des Erler SV 08. Nach dem 11:1 gegen den gegen SV Eidinghausen-Werste in der ersten Runde errangen die Grün-Weißen auch in der zweiten Runde einen Kantersieg. Sie gewannen bei der JSG Lenhausen/Rönkhausen/Finnentrop/Bamenohl locker mit 9:0 - auch dank der lautstarken Unterstützung der mitgereisten B-Junioren-Mannschaft, die das Pokalspiel zu einem Heimspiel für den ESV 08 machte.

„Es war wieder einmal eine sehr einseitige Partie“, sagte Erles Trainer Rafael Kus. Sein Team tat sich nur anfangs schwer. Trotz guter Möglichkeiten brauchte es 24 Minuten, um das 1:0 zu erzielen. Dieser Treffer war der Dosenöffner, bevor es Schlag auf Schlag ging. Am Torreigen beteiligten sich insgesamt acht verschiedene Spieler. Nur Malik Gül traf doppelt.

In der nächsten Runde, im Achtelfinale, haben die in der Kreisliga A spielenden Erler einen Erstligisten zu Gast: den Regionalligisten SC Paderborn 07. Dieses Spiel findet am 17. März auf der Sportanlage an der Oststraße statt. „Wir gehen selbstbewusst in diesen Vergleich“, sagt Rafael Kus. „Ich sehe durchaus Chancen, auch dieses Spiel für uns zu entscheiden.“

Am 17. März wird auch Schalkes Team-Manager Gerald Asamoah vor Ort sein. „Wenn ihr das Spiel gegen Paderborn erreichen solltet, komme ich vorbei und gucke es mir an“, hatte er den Erler vor der Fahrt ins Sauerland als Motivationshilfe auf den Weg gegeben.

Tore: 0:1 Hasan Özcan (24.), 0:2 Malik Gül (30.), 0:3 Esat Najhib (32.), 0:4 Mo Traore (34.), 0:5 Emrullah Üner (36.), 0:6 Melih Demirci (39.), 0:7 Malik Gül (44.), 0:8 Berkay Cevik (65.), 0:9 Noah Przybysz (69.).

Schalker U15 erfüllt die Erwartungen beim SV Heide

Der Tabellenführer der Bezirksliga, Staffel 3, war keine hohe Hürde für die U15 des FC Schalke 04 auf dem Weg ins Achtelfinale des Wettbewerbs um den C-Junioren-Westfalenpokal.

Ahmet Kaan Öztürk steuerte einen Treffer zum klaren Schalker Sieg bei. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft“, teilte Trainer Jakob Fimpel nach dem 12:0-Sieg beim SV Heide Paderborn mit. „Ich fand es gut, dass die Jungs das Spiel mit aller Ernsthaftigkeit angegangen sind und es so auch zu Ende gespielt haben.“ Beim Wettschießen drängte sich vor allem Mohammed Berrahou in den Vordergrund. Er erzielte fünf Treffer in der zweiten Halbzeit, das schönste, ein Fallrückzieher, zum 12:0-Endstand.

Tore: 0:1, 0:5 Blessing Mulweme (7., 35.), 0:2 Ahmet Kaan Öztürk (13.), 0:3, 0:4 Luca Vozar (23., 28.), 0:6, 0:8, 0:10, 0:11, 0:12 Mohammed Berrahou (43., 55., 62., 65., 67.), 0:7 Boran Özbek (48.), 0:9 Arda Simit (61.).