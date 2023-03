Westfalenpokal: Das Schalke-Duo steht vor Pflichtaufgaben

Gelsenkirchen. Im Achtelfinale des Jugendfußball-Westfalenpokals will die U19 der SSV Buer einen Coup landen. Der Landesligist erwartet einen Westfalenligisten.

An diesem Mittwoch nehmen auch die U 19 und die U 17 des FC Schalke 04 die Jagd auf die Westfalenpokale im Juniorenfußball auf. Beide Mannschaften sind als Bundesligisten in ihren Achtelfinalspielen klar favorisiert.

Nachdem die U 19 der Königsblauen ihre Meisterschaftsrunde als Tabellendritter abgeschlossen hat, will sie auch im Westfalenpokal gut abschneiden. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert ist um 18.30 Uhr beim Bezirksliga-Dritten SpVgg Vreden zu Gast. Sollte sie sich dort erwartungsgemäß durchsetzen, müsste sie im Viertelfinale beim SC Wiedenbrück oder beim SV Lippstadt 08 antreten.

Die U 19 der SSV Buer plant Coup gegen den Westfalenligisten Rot-Weiß Ahlen

Die Schalker U 17 ist in dieser Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagen, und es wäre sehr überraschend, wenn sie zum Westfalenpokal-Start beim Bezirksliga-Vierten SV Wacker Obercastrop straucheln würde. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Erin-Kampfbahn in Castrop-Rauxel. Bereits im Viertelfinale könnte es für das Team von Trainer Onur Cinel zum Duell mit Borussia Dortmund kommen.

An diesem Mittwoch bemüht sich auch die U 19 der SSV Buer um den Einzug ins Viertelfinale. Der Spitzenreiter der Landesliga empfängt Rot-Weiß Ahlen, den Westfalenliga-Siebten. Anstoß ist um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Löchterheide. „Wir wollen gewinnen“, sagt SSV-Trainer Oktay Güney.

Die Schalker U 15 spielt erst am 11. April gegen den SV Rödinghausen

Im Januar haben die Bueraner ein Testspiel in Ahlen mit 2:5 verloren. Der Sieger dieser Partie spielt im Viertelfinale gegen den Hombrucher SV oder gegen den SC Paderborn 07.

Als vierte Gelsenkirchener Mannschaft ist noch die Schalker U 15 im Rennen. Das Team von Trainer Oliver Krause trägt ihr Achtelfinalspiel zu Hause gegen den SV Rödinghausen aber erst am 11. April (Dienstag) ab 13 Uhr aus. (mik)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer