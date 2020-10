Welper kommt: Resse träumt von einem Erfolgserlebnis

Es wird nicht einfacher für Viktoria Resse in der Fußball-Landesliga. Die Gelb-Schwarzen sind immer noch sieglos und warten seit mittlerweile 435 Minuten auf ihren zweiten Treffer in dieser Saison. An diesem Sonntag (15 Uhr, Im Emscherbruch 150) haben sie mit der SG Welper einen Neuling zu Gast, der sich als Tabellenvierter trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Türkspor Dortmund bislang sehr ordentlich geschlagen hat.

Die Resser gehen als Außenseiter in diese Partie, aber sie geben sich nicht geschlagen – weder gegen die SG Welper noch im Allgemeinen. „Man muss weiterarbeiten“, sagt Trainer Frank Kandsorra. „Ich bin nach wie vor von den Jungs überzeugt. Ohne Erfolgserlebnisse fällt es schwer, aber wir müssen weiterhin an uns glauben – an uns und an bessere Zeiten, die wir notfalls auch erzwingen müssen.“

Muskuläre Verletzung: Devran Özdemir fällt aus

Ob Daniel Altmeyer oder Daniel Spielhoff am Sonntag das Tor hüten wird, hält Frank Kandsorra öffentlich noch geheim. Er wird sich auch Gedanken machen müssen, wer Devran Özdemir ersetzen soll. Der ehemalige Horster zog sich am vergangenen Sonntag bei der 0:3-Niederlage beim SV Wanne 11 eine muskuläre Verletzung zu.

Kevin Englich und Patryk Becz­kowski könnten ebenfalls ausfallen. Sie waren bereits vor einer Woche außer Gefecht gesetzt. „Die Pause hat Kevin Englich gutgetan“, sagt Frank Kandsorra. „Es geht ihm besser, aber ob es bereits für diesen Sonntag wieder reicht, ist fraglich.“ Devon Rode ist hingegen wieder einsatzfähig. (mik)