Verfolger patzte: Sven Hilling und die Sons of Darts konnten ihre Tabellenführung am Wochenende ausbauen.

Dart Weiter an der Spitze: Sons of Dart drehen Partie in Viersen

Viersen. Gegen DC Viersen-Rahser taten sich die Sons anfangs schwer, trotzdem reichte es zum knappen Sieg. Dabei wurde sogar die Tabellenführung ausgebaut.

Die Sons of Dart haben auch im sechsten Spiel in der drittklassigen Zweiten Liga NRW einen Sieg gefeiert und sich an der Tabellenspitze weiter abgesetzt. Beim 11:9-Erfolg am Samstag beim DC Viersen-Rahser machten es die Gelsenkirchener aber spannend.

Nach den ersten vier Einzeln lagen sie mit 0:4 zurück, doch der Favorit konnte zurückschlagen. In den letzten Einzeln des ersten Blocks verkürzten die Sons noch auf 3:5, ehe sie drei der vier Doppel gewannen und das Spiel drehten. Fünf Siege im letzten Einzelblock bedeuteten dann den 11:9-Erfolg. „Es war knapp. Aber die Doppel haben, wie schon in der ganzen Saison, sehr gut funktioniert“, sagte Sons-Spieler Sven Hilling.

Da Verfolger TuS Wengern patzte, bauten die Sons ihren Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte aus. Zweiter ist nun die TG Witten, die aber zwei Spiele mehr als die Sons absolviert hat. „Unser Ziel muss ganz klar sein, Erster zu bleiben und den Aufstieg zu schaffen“, betont Hilling. Für ihn und sein Team geht‘s am Samstag, 20 Uhr, mit dem Nachholspiel gegen den Tabellensiebten DC Mühlenkrug weiter.

