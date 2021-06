Was „Mo“ Bouharrou seinem Ex-Verein SSV Buer vorwirft

Das lief gut: Die SSV Buer II startete stark in die Saison in der Kreisliga A – wenige Tage nach dem Auswärtsspiel bei Adler Ellinghorst (im Bild) wurde die Saison allerdings erst unter- und dann abgebrochen.

Buer. Eigentlich hatte „Mo“ Bouharrou seinen Vertrag als Trainer der SSV Buer II verlängert – dann kam es zur Trennung. Nun spricht er über die Gründe.

Es wirkt schon grotesk, wenn ein Trainer-Duo, das den Tabellendrittletzten des Vorjahres übernommen hat und ihn in der folgenden Saison überraschend an die Spitze führt, den Hut nehmen muss. So geschehen vor kurzem bei der SSV Buer II in der Fußball-Kreisliga A. Noch erstaunlicher klingt die Geschichte, wenn man weiß, dass Anfang Februar die Verträge mit Tobias Hennemann und Mohamed „Mo“ Bouharrou um ein Jahr verlängert wurden.