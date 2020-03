Warum Schalke-Trainer Wagner das richtige Mittel wählt

Es ist eine Erkenntnis, die von der Kreisliga bis zur Bundesliga Gültigkeit hat: Wenn es gerade nicht so läuft, macht man erstmal hinten dicht – wichtig ist dann vor allem, kein Gegentor zu bekommen. Schalkes Trainer David Wagner macht das mit einer Fünferkette in der Abwehr, auf die er seit zwei Spielen setzt. Schön sieht das nicht aus, aber es ist zweckmäßig: Er hat die Flut an Gegentoren damit eingedämmt – sowohl im Pokalspiel gegen Bayern (0:1) als auch gegen Hoffenheim (1:1) ließ Schalke aus dem laufenden Spiel wenig zu und kassierte lediglich zwei Tore aus Standardsituationen. Das soll Stabilität bringen und der Mannschaft wieder zur Sicherheit verhelfen.

David Wagner nimmt die Öffentlichkeit bei diesem Prozess mit. Er erklärt, warum er das macht – auch, warum ein Künstler wie Amine Harit in dieser Phase nicht so gefragt ist. Was er aber auch sagt, ist ganz wichtig: Es ist eine Übergangsphase, die den vielen Verletzten geschuldet ist. Wenn Spieler wie Serdar oder Caligiuri, auch Sané und Stambouli, wieder an Bord sind, will er wieder zum bewährten Spielstil der Hinrunde zurückkehren. Im Moment hat Schalke nicht das Personal zur Verfügung, um den Gegner so mutig und so früh zu attackieren, wie das eigentlich Wagners Idee vom Fußball entspricht. Vier, fünf Wochen wird das wohl noch dauern – eine Phase, die der Überbrückung dient.

Bis dahin sollte man darauf vertrauen, dass der Trainer die Möglichkeiten seiner Mannschaft besser einschätzen kann als diejenigen, die im Moment wieder Schalkes Defensivfußball kritisieren. Dass auch Wagner lieber offensiv, mutig und attraktiv spielen lässt, hat er in der Hinrunde bewiesen.