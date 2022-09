Wahnsinnstor und Elfer-Drama: Obersprockhövel wirft YEG raus

Sprockhövel. Nach einem dramatischen Westfalenpokal-Achtelfinale steht der SC Obersprockhövel im Viertelfinale. 7:6 nach Elfmeterschießen gegen YEG Hassel.

Es ist sehr schattig in der Hyundai-Smolczyk-Arena an der Kleinbeckstraße. Aber das, was die beiden Fußball-Westfalenligisten SC Obersprockhövel und YEG Hassel in ihrem Westfalenpokal-Achtelfinale an diesem Mittwochabend liefern, wärmt auf. Es ist sehr, sehr unterhaltsam – und am Ende sehr dramatisch. Nach Elfmeterschießen setzt sich der SCO mit 7:6 (2:0, 2:2) durch.

Zunächst waren die Obersprockhöveler das klar tonangebende Team und erwischten einen Traumstart, als Jonas Seitz nach gerade mal 70 Sekunden zum 1:0 traf. Und nach 20 Minuten stand es 2:0 für das Team von Trainer Robert Wasilewski: ein Wahnsinnstor. Laurin Kamperhoff nutzte im Mittelkreis eine der zahlreichen Hasseler Schlampigkeiten, sah, dass YEG-Keeper Pascal Schulz-Knop weit vor seinem Tor stand, und schoss. Aus 45 Metern. Der Ball tickte unter die Latte und dann über die Linie.

Mert Kilic und Tarik Baydemir gleichen für YEG Hassel in Obersprockhövel aus

Nach der Pause präsentierte sich YEG Hassel, das das Meisterschaftsspiel am 19. August mit 1:4 in Obersprockhövel verloren hatte, dann enorm verbessert. Das Team von Trainer Ahmet Inal erhöhte zusehends den Druck, scheiterte zunächst aber am Metall des SCO-Kastens oder Selçuk Aydin. Schließlich war aber auch der Schlussmann des Aufsteigers zweimal machtlos – in der 80. Minute nach einem Schuss von Mert Kilic sowie in der 83. Minute nach einem Kopfball von Tarik Baydemir nach einer Flanke von Mesut Özkaya.

2:2, Elfmeterschießen. Dort scheiterten Tarik Baydemir an Selçuk Aydin und Kai Gottesbüren an Pascal Schulz-Knop. 6:6, auch das Elfmeterschießen ging in die Verlängerung. In eine kurze. Während Patrick Dytko verwandelte, parierte Selçuk Aydin gegen Onour Kara Ali. 7:6. Der SC Obersprockhövel steht im Westfalenpokal-Viertelfinale und wird dort zum Oberligisten FC Gütersloh (3:0 gegen den SV Westfalia Rhynern) reisen.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Jonas Seitz (2.), 2:0 Laurin Kamperhoff (20.), 2:1 Mert Kilic (80.), 2:2 Tarik Baydemir (83.).

Elfmeterschießen: 3:2 Adrian Wasilewski, 3:3 Gökhan Öztürk, 4:3 Luis Monse, Tarik Baydemir scheitert an Selçuk Aydin, 5:3 Felix Gremme, 5:4 Yüksel Terzicik, 6:4 Dawid Ginczek, 6:5 Musa Dilek, Kai Gottesbüren scheitert an Pascal Schulz-Knop, 6:6 Mert Kilic, 7:6 Patrick Dytko, Onour Kara Ali scheitert an Selçuk Aydin.

SC Obersprockhövel: Aydin - J. Seitz, Monse, Gremme, Özkan - Fabritz, L. Seitz (88. Wasilewski) - Niedergethmann (66. Jahnke), Dytko - Diaby (81. Gottesbüren), Kamperhoff (46. Ginczek).

YEG Hassel: Schulz-Knop - Tugyan (81. Keskin), Dilek, Öztürk, Kara Ali - Kilic - Özkaya, Yildiz (73. Terzicik) - Arabaci (46. Baydemir), Demircan, Esen.

