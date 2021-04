Schalkes Marouane Balouk – hier im Spiel in Rödinghausen – traf im Revierderby in Dortmund zum 2:3 und vom Elfmeterpunkt zum 3:3-Endstand.

Knappenschmiede Wahnsinn in Minute 93: Schalke feiert nach 0:3 beim BVB 3:3

Dortmund. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 begeistern im Regionalliga-Revierderby bei der U 23 Borussia Dortmunds. 3:3 heißt es nach 0:3-Rückstand.

Was für ein wahnsinniges Finale – und was für ein verdientes Finale für die U-23-Fußballer des FC Schalke 04. Es läuft die dritte Minute der Nachspielzeit, als Marouane Balouk zum Elfmeter antritt und zum 3:3 (3:1) verwandelt, nachdem die Königsblauen im Regionalliga-Revierderby beim souveränen Tabellenführer, bei der U 23 von Borussia Dortmund, bereits mit 0:3 zurückgelegen haben.

Schon nach acht Minuten war Sören Ahlers im BVB-Fußballpark an der Adi-Preißler-Allee zum ersten Mal geschlagen. Nach einem etwas unglücklichen Rückpass von Joselpho Barnes wollte der Schalker Keeper den Ball wegdreschen, traf aber Dominik Wanner, der beim BVB einen Profivertrag besitzt, und das Spielgerät landete zum Dortmunder 1:0 im Netz der Königsblauen.

Luca Schuler verkürzt für Schalke auf 1:3

So langsam aber wurde die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling besser, obwohl es weiterhin dabei blieb, dass der Spitzenreiter den Ball etwas besser, etwas souveräner laufen ließ. Und als die Schalker ihre erste richtig starke Phase hatten und Luca Schuler eine ausgezeichnete Möglichkeit besaß, aber an BVB-Keeper Luca Unbehaun scheiterte (27.), fiel das 2:0 für die Gastgeber. Nach einem ebenso unglücklichen wie überflüssigen Foul von Blendi Idrizi an Niklas Dams gab’s zu Recht Elfmeter. Tobias Raschl verwandelte ganz sicher für die U23 des BVB.

Keine fünf Minuten später stand es 3:0. Nach einer Ecke von Florian Krebs landete der Ball beim A-Jugendlichen Albin Thaqi, der sich drehte und volley abzog – keine Chance für Sören Ahlers. Dann gab es aber eine Überraschung, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Diamant Berisha hatte einen langen Ball gespielt und sich ganz Dortmund dabei verschätzt. Luca Schuler eilte allein auf Luca Unbehaun zu, umkurvte den BVB-Keeper und verkürzte auf 1:3.

Marouane Balouk gelingt Schalkes Anschlusstor zum 2:3

Es war nach der Pause dann nicht zu übersehen: Die Schalker waren wild entschlossen, nicht mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen. Und spätestens in der 58. Minute, als Marouane Balouk nach Vorarbeit von Brooklyn Ezeh mit einem 15-Meter-Schuss auf 2:3 verkürzt hatte, war die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling wieder voll drin. Jeder hatte das Gefühl, dass die Königsblauen dem 3:3 nun viel näher waren als die Dortmunder dem 4:2.

Die Belohnung in diesem tollen Fußball-Spiel blieb schließlich nicht aus: Nach einer Ecke von Brooklyn Ezeh wehrte Luca Unbehaun den Ball zwar mit den Fäusten ab, der landete dann aber an einer Hand von Tobias Raschl – eine Reflexbewegung, die unweigerlich zum Elfmeter-Pfiff führte. Und Maroune Balouk, der 18-jährige Belgier, nutzte die Chance, um den Schalkern das hochverdiente 3:3 und eine kleine Party in Dortmund zu bescheren.

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Dominik Wanner (8.), 2:0 Tobias Raschl (30., Foulelfmeter), 3:0 Albin Thaqi (35.), 3:1 Luca Schuler (38.), 3:2, 3:3 Marouane Balouk (58., 90.+3, Handelfmeter).

FC Schalke 04 U 23: Ahlers - Barnes, Matriciani, Hanraths, Ezeh - Flick, Kaparos - Ceka (82. Kyerewaa), Idrizi (43. Balouk), Berisha (82. Halbauer) - Schuler (76. Candan).