Vor dem Schalke-Schlager holt sich der BVB ein gutes Gefühl

Amsterdam. Die U-19-Fußballer von Borussia Dortmund übernehmen in ihrer Youth-League-Gruppe die Tabellenführung. 5:1 in Amsterdam. Am Sonntag kommt Schalke.

Nach Spitzenreiter FC Schalke 04, der seine Partie in der A-Junioren-Bundesliga am vergangenen Sonntag mit 8:0 gegen den Wuppertaler SV gewonnen hat, hat sich auch Borussia Dortmund vor dem Schlagerspiel am kommenden Sonntag (24. Oktober, 11 Uhr) an der Adi-Preißler-Allee ein gutes Gefühl geholt. Der punktgleiche Tabellenzweite gewann sein drittes Youth-League-Spiel dieser Saison mit 5:1 bei Ajax Amsterdam und hat die Tabellenführung in der Gruppe C übernommen. Mit sieben Zählern liegt das Team von Trainer Mike Tullberg vor der Mannschaft von Sporting Lissabon, die fünf Punkte hat.

„Die Schwarzgelben zogen in der ersten Halbzeit ein Konterspiel wie aus dem Lehrbuch auf und kontrollierten im zweiten Durchgang die Partie souverän“, ist auf der Internet-Seite des BVB-Nachwuchses zu lesen. Damit bleiben die Dortmunder U-19-Fußballer unter Mike Tullbergs Regie in Pflichtspielen weiterhin ungeschlagen. Ist das nicht ein Extra-Anreiz für die Mannschaft von Schalke-Trainer Norbert Elgert für das Top-Spiel am Sonntag?

Bradley Fink trifft in Amsterdam zweimal für den BVB

Nachdem die Borussen ihre Bundesliga-Partie am Samstag beim DSC Arminia Bielefeld nur mit 2:1 gewonnen hatten, nahm Mike Tullberg moderate Veränderungen vor. Rechts verteidigte Farouk Cisse für den verletzten Stammspieler Lion Semic, die Innenverteidigung bildeten Albin Thaqi aus dem Dortmunder Drittliga-U-23-Team und Colin Kleine-Bekel.

Dortmunds U-19-Trainer Mike Tullberg gewann mit seinem Team das Youth-League-Spiel bei Ajax Amsterdam mit 5:1. Foto: Thorsten Tillmann

Nnamdi Collins rückte aus Gründen der Belastungssteuerung nach langer Verletzungspause zunächst auf die Bank, das Tor hütete Silas Ostrzinsk, der den erkrankten Marian Kirsch ersetzte. Das defensive Mittelfeld besetzten Abdoulaye Kamara und Dennis Lütke-Frie, die offensiven Rollen nahmen Samuel Bamba und Göktan Gürpüz ein, vorn stürmten Julian Rijkhoff und Bradley Fink.

Die BVB-Tore bei Ajax Amsterdam, das am 3. November zum Rückspiel nach Dortmund kommen wird, erzielten Bradley Fink (18.) und nach dem Ausgleich der Niederländer durch Jaydon Banel (24.) Albin Thaqi (32.), erneut Bradley Fink (40.) sowie nach der Pause Tom Rothe (68.) und Dennis Lütke-Frie (70.).

